MasterChef'te gergin anlar! Eleme gecesinde iki isim arasında ipler gerildi! Şefler müdahale etti: Git kumda oyna

MasterChef All Star'da heyecan artarak devam ediyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yemek programında bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Geceye damga vuran olay ise yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik oldu.

MasterChef'te her hafta pazar akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Son on iki yarışmacının kaldığı programa bu akşam biri daha veda edecek.

'GİT KUMDA OYNA'

Botarga ve kuzu kulağı verilen yarışmacılar tüm hünerlerini sergilerken Batuhan ve Barbaros arasında yaşanan gerginlik olay oldu.

Batuhan'ın 'Tüm mavi takımı potaya aldım' demesiyle ipler gerildi. Ardından Batuhan Barbaros'adönüp 'Belki de seni elemek için atmışımdır potaya' demesine Barbaros'un cevabı gecikmedi.

'HERKES HADDİNİ BİLECEK'

Barbaros'tan da Batuhan'a 'Hadi git kumda oyna' cevabı geldi. Seslerin yükseldiği tartışmaya şefler müdahale etti. Sonrasında Kıvanç ile de tartışan Batuhan'a Kıvanç'ın cevabı ise sert oldu.

Kıvanç'tan Batuhan'a 'Bana bir espriyi iki defa yapma. Orası senin yerin. Herkes haddini bilecek' cevabı geldi.









