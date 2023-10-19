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  4. MasterChef'te görünmez kaza! Eren'in ardından o da kendini bir anda yerde buldu

MasterChef'te görünmez kaza! Eren'in ardından o da kendini bir anda yerde buldu

19.10.2023 07:38 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da hem rakiplerine hem de zamana karşı yarışan yarışmacılar dikkatsizlikleri nedeniyle sıkıntı yaşayabiliyor. Eren'in oyun sırasında düşmesinin ardından bir yine kaza yaşandı. MasterChef'te bir yarışmacı daha kayıp yere düştü. Yaşanan olayda, mavi takım yarışmacılarının yüreği ağzına geldi.

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te rekabetin dozu giderek yükseliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun belirlediği malzemeler doğrultusunda yemek yapan yarışmacılar kısa sürede iyi iş çıkarmaya çalışıyor. Zamana karşı yarışan yarışmacılar dikkatsizlikleri nedeniyle zor durumda kalabiliyor.

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MASTERCHEF'TE BU HAFTA GERÇEKLEŞEN 2. KAZA

Kırmızı takım yarışmacısı Eren yemek yapımı sırasında bir anda yerde kalmıştı. Benzer bir olay, bu kez de mavi takım yarışmacısı Azize'nin başına geldi.

TAKIM ARKADAŞLARI PANİK OLDU

Yemek yapımı sırasında acele eden Azize bir anda kendini yerde buldu.

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Yarışmacı düşünce takım arkadaşları onun için paniğe kapıldı.

Günün Magazin olayları


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