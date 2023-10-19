MasterChef'te görünmez kaza! Eren'in ardından o da kendini bir anda yerde buldu

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te rekabetin dozu giderek yükseliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun belirlediği malzemeler doğrultusunda yemek yapan yarışmacılar kısa sürede iyi iş çıkarmaya çalışıyor. Zamana karşı yarışan yarışmacılar dikkatsizlikleri nedeniyle zor durumda kalabiliyor.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA GERÇEKLEŞEN 2. KAZA

Kırmızı takım yarışmacısı Eren yemek yapımı sırasında bir anda yerde kalmıştı. Benzer bir olay, bu kez de mavi takım yarışmacısı Azize'nin başına geldi.

TAKIM ARKADAŞLARI PANİK OLDU

Yemek yapımı sırasında acele eden Azize bir anda kendini yerde buldu.

Yarışmacı düşünce takım arkadaşları onun için paniğe kapıldı.





