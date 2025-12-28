Jüri üyeleri belli olmuştu! O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün tanıtımı yayınlandı

Türkiye’nin en çok izlenen eğlence programlarından O Ses Türkiye, 2026’ya sayılı günler kala yılbaşı özel bölümüyle yine gündemin zirvesine yerleşti. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında, birbirinden ünlü isimler jüri karşısına çıkarak sahne alacak.

JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLMUŞTU

Bu yıl jüri koltuğunda da sürprizler var. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak jüri üyeleri Hadise, Murat Boz, Gupse Özay, Giray Altınok olmuştu.

TANITIM YAYINLANDI

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün tanıtımı da yayınladı.