Jüri üyeleri belli olmuştu! O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün tanıtımı yayınlandı

Türkiye’nin en çok izlenen eğlence programlarından O Ses Türkiye, 2026’ya sayılı günler kala yılbaşı özel bölümüyle yine gündemin zirvesine yerleşti. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında, birbirinden ünlü isimler jüri karşısına çıkarak sahne alacak.
Bu yıl jüri koltuğunda da sürprizler var. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak jüri üyeleri Hadise, Murat Boz, Gupse Özay, Giray Altınok olmuştu.
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün tanıtımı da yayınladı.
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü tanıtım videosu yayınlandı pic.twitter.com/W3GlH4QJoQ— Mynet (@mynet) December 28, 2025
