MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Jüri üyeleri belli olmuştu! O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün tanıtımı yayınlandı

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak jüri üyeleri belli olmuştu. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün tanıtımını paylaştı.

Jüri üyeleri belli olmuştu! O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün tanıtımı yayınlandı
Recep Demircan

Türkiye’nin en çok izlenen eğlence programlarından O Ses Türkiye, 2026’ya sayılı günler kala yılbaşı özel bölümüyle yine gündemin zirvesine yerleşti. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında, birbirinden ünlü isimler jüri karşısına çıkarak sahne alacak.

JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLMUŞTU

Bu yıl jüri koltuğunda da sürprizler var. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak jüri üyeleri Hadise, Murat Boz, Gupse Özay, Giray Altınok olmuştu.

TANITIM YAYINLANDI

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün tanıtımı da yayınladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı! Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!
İlk soruda elendi! Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevaba kendisi de şaşırdıİlk soruda elendi! Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevaba kendisi de şaşırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı

Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Gönül Dağı'nın yıldızı milli futbolcuyla evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti

Gönül Dağı'nın yıldızı milli futbolcuyla evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.