MasterChef'te ilk finalist kim oldu, hangi yarışmacı yukarı çıktı? MasterChef'te kupaya son günler!

Masterchefte ilk finalist kim oldu merak konusu. Kıvanç Metin ve Ayaz arasında kıran kırana bir mücadele izleyicileri bekliyor. Yine üç aşamadan oluşan yarışmayı kimin birinci bitirdiği yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki MasterChef'in ilk finalisti kim oldu, gecenin kazananı hangi yarışmacı? İşte 8 Ocak MasterChef için merak edilen bilgiler...

İLK FİNALİST KİM OLDU?

Kıvanç, Metin ve Ayaz ilk finalist olabilmek için tüm hünerlerini ortaya koyuyor. Büyük bir ikgiyle takip edilen MasterChef'te sona gelindi. Bu akşam masterchef 2022nin ilk finalisti belli olacak. Zorlu geçen Yarışmayı kimin kazandığı gecenin sonunda belli olacak.

Yine puanlama sistemi uygulanacak ve en yüksek puanı alan ilk finalist olarak yukarı çıkacak. Diğer kalan iki yarışmacı yarın tekrar yarışacak.

ARTIK ŞEFLER TABAK ANLATMAYACAK!

MasterChef'te bir dönemece daha girildi. Dün akşam son yarı finalist belli olmuştu. Bu akşam da Kıvanç, Metin ve Ayaz ilk finalist olabilmek için yarışacak. Artık yarışmacılar kendilerine verilen tabağı yapmayacaklar. Kendileri tasarladıkları tabakları şeflere sunacaklar.





