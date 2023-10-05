MasterChef'te kim diskalifiye oldu, Barış mı Barbaros mu? Diskalifiye olan var mı? 5 Ekim 2023 MasterChef'te kavga!

MasterChef'te diskalifiye olup olmayacağı merak konusu oldu. Kıvanç ve Sergen arasında tartışma yaşandı. Barış ve Barbaros arasındaki fiziksel temas ise görenleri şaşırttı. Birçok kişi internette "5 Ekim 2023 MasterChef'te kim diskalifiye oldu, Barış mı Barbaros mu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Fragmanda Somer Şef'in bir yarışmacıdan önlüğü çıkarmasını istediği görüldü. MasterChef'te diskalifiye olup olmadığı 109. bölüm ile netliğe kavuşacak.

MASTERCHEF'TE KİM DİSKALİFİYE OLDU?

MasterChef'te kavga yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yeni dünya ürünlerini kullanarak yedi çeşit yemek yapmalarını istedi. Yarışmacılar arasındaki gerginlik had safhadaydı. Kıvanç ve Sergen arasında tartışma yaşandı. Barbaros ile Barış'ın tartışması ise fiziksel temasa kadar gitti.

Sesler yükselince şefler "Çocuklar ne oluyor?" diyerek olaya müdahil oldu.

MASTERCHEF'TE DİSKALİFİYE OLAN VAR MI?

MasterChef fragmanında Barış'ın Barbaros'a fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı anlar görenleri şaşırttı. Ayaz ve Metin; Barış ile Barbaros'u ayırmaya çalıştı.

Somer Şef, gecenin sonunda açıklamada bulundu. Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada "MasterChef tarihinde aday belirlemeyi biraz sonra yapacağımız şekilde yaptığımız hiçbir oyun olmadı. Bu kadar olaylı çok az gece hatırlıyorum ben" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF'TE BARBAROS MU, BARIŞ MI DİSKALİFİYE OLDU?

Somer Şef'in "Üzerindekini çıkarıyorsun..." demesi akıllara diskalifiye sorusunu getirdi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te diskalifiye olup olmadığı bu akşam yayınlanacak bölümle netliğe kavuşacak. Konuya ilikşin detaylar netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MASTRCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu 26 yaşındadır. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapmaktadır.

Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı Spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

Barbaros Yoloğlu yarışmaya katılmadan 2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlamıştır.

Barbaros, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş ve 2020-2021 döneminin ikincisi olmuştur.

MASTRCHEF BARIŞ KİMDİR?

Barış Demir 23 yaşındadır. Ailesi kebapçıdır. Demir, aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başladı. Bodrum'da yaşayan Demir, bir otelde çalışıyor.

