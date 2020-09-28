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MasterChef'te kim elendi? İddialı yarışmacı veda etti! İşte 27 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'den elenen isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 00:15 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 27 Eylül Pazar ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te elemeye kalan 6 yarışmacı eleme turunda yarıştı. İlk oyunda bıldırcın ana ürünlü bir yaratıcı yemek yapıldı. Bu turda en iyi tabağı çıkaran üç yarışması MasterChef’te bir hafta daha yarışmayı garantilemiş oldu. Finalde ise 3 yarışmacı tatlı yaparak yarıştı. Şeflerin ortak kararıyla elenen isim belli oldu. Peki MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?

MasterChef'te kim elendi? İddialı yarışmacı veda etti! İşte 27 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'den elenen isim

MasterChef 2020’nin altıncı haftasında kurulan mavi takım ve kırmızı takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunlardan ikisini mavi takım, birini kırmızı takım kazandı. Bunun sonucunda ise 6 yarışmacı elemeye kaldı. MasterChef'in son bölümünde ise eleme adayları arasında bu akşam iki turlu eleme oyunu oynandı. İlk oyunda bıldırcın ana ürünlü bir yaratıcı yemek yapıldı. Bu turda en iyi tabağı çıkaran üç yarışması MasterChef’te bir hafta daha yarışmayı garantilemiş oldu.

MASTERCHEF’TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda Özgül ve Esra elemeye kalan isimler oldu. İkinci dokunulmazlığı yine kırmızı takım kaybetti ve Eray ile Berker de potaya girdi.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden ise mavi takım oldu. Mavi takımda Celal ve Barbaros elemeye kaldı.

mastereleme

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları olan Özgül, Esra, Eray, Ayyüce, Barbaros ve Celal, MasterChef jürisi karşısına çıktı. Şefler, ilk eleme oyununda yarışmacılardan bıldırcın ana ürün olan yaratıcı bir yemek istedi. Bunun için verilen süre ise 40 dakika idi. Süre bitiminde şefler, yarışmacıların tabaklarını tek tek inceledi ve tadımını yaptı. Bu turda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı Özgül oldu. Onu sırasıyla takip edenler Eray ve Ayyüce oldu. Bu üç yarışmacı, ilk turda kazanarak en az bir hafta daha MasterChef'te yarışma hakkı kazandı.

barbaros celal

MasterChef eleme gecesinde sonraki turda Esra, Barbaros ve Celal bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılar, bu turda Mehmet şefin imza yemeği olan Mastik Sponge yapmaya çalıştılar. Bu yemek için verilen süre ise 45 dakika idi. Sürenin bitimi ile şefler, üç yarışmanın yaptığı bu tatlının tadımını yaptı. Esra, bu oyunda en başarılı tabağı çıkarak MasterChef macerasına bir hafta daha devam etme hakkını kazandı. Son iki isim ise Celal ve Barbaros kaldı. Şeflerin ortak kararı sonrasında bu hafta MasterChef'ten elenen isim Celal oldu.

celal
MasterChef'ten elenen Celal gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şefler yarışmacıyı teselli etmeye çalıştı.

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