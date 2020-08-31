MasterChef'te kim elendi? İşte 30 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye’de sezonun ikinci elemesi bu akşam yapıldı. Heyecanla beklenen MasterChef 41. bölümde altı eleme adayı arasından kimin yarışmaya veda edeceği merak ediliyordu. Mavi takım, bu hafta tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybedip altı eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. MasterChef Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, haftanın eleme adaylarına iki oyun oynattı. Bu iki oyun sonrasında gecenin en zayıf tabağını çıkaran yarışmacı, MasterChef Türkiye’den elendi. Peki, MasterChef'te kim elendi? MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİMLER ELEME ADAYI OLDU? MasterChef’te hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Bu oyunu kazanan Uğur, Mavi takım kaptanı oldu ve Kırmızı takım kaptanı olarak Özgül’ü seçti. İki kaptan sırasıyla yarışmacıları takımlarına alarak kadrolarını oluşturdu. Sonrasında bu iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunların üçünü de kazanan Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Mavi takım, altı eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. MasterChef’te bu haftanın eleme adayları sırasıyla Emir, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Berk ve Duygu oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE KİM ELENDİ? MasterChef'te final elemesine kalan isimler; Berk, Gülşah ve Uğur oldu. Bu yarışmacılar, bu turda şefin tabağı ile elenmekten kurtulmaya çalıştılarç Final eleme oyununda Somer şef tarafından anlatılan şefin tabağındaki yemek perde pilavı olarak açıklandı. Bu yemeği yapmak için verilen süre ise bir saat idi. Sürenin bitiminde şefler hazırlanan yemeklerin tadına baktı ve sonrasında kararlarını açıkladı. Buna göre, en başarılı tabağı hazırlayan Uğur oldu. Diğer yandan MasterChef'te gecenin en zayıf tabağını hazırlayan ve MasterChef'e veda eden isim Berk oldu. MASTERCHEF BERK İLTER KİMDİR? 20 yaşındaki Berk İlter, yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır. 13 yaşında bu mesleğe karar verdiğini ifade eden Berk, Etiler Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi’ni seçerek eğitimine bu yolda bir yön vermiş; dört yıllık lise eğitimi süresince iki farklı yerde staj yaparak tecrübe edinmiştir. 15 yaşına geldiğinde Rennassaince Bosphorus Hotel’de, 16 yaşında Fransa’nın Lyon bölgesinde Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Berk İlter, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye okumak için İsviçre’ye gitmeye karar vermiştir.