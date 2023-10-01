MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu? Heyecan dorukta

MasterChef'ten kimin elendiği merak edildi. TV8'de yayınlanan yemek yarışmasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam MasterChef'te elenen yarışmacı belli olacak. İşte MasterChef'te elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayı hafta içersinde oynanan oyunlarla belli oldu. İlk etapta yarışmacılara porçini mantarı ve keçi tereyağı veren şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan yarışmacılar şef tabağını yapacaklar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan yarışmacı MasterChef All Star'a veda etti.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta Sefa veda etmişti. Bu hafta Tanya, Eren, Uğur, Barış, Kıvanç, Esra ve Batuhan eleme adayı seçilmişti.

Gecenin sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef All Star'dan ayrılan son yarışmacı olacak.

