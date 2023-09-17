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MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 17 Eylül Pazar MasterChef All Star'a hangi yarışmacı veda etti? Önemli gecede büyük hata!

17.09.2023 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da elenen isim bu akşam ekrana gelen bölümde belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Sefa, Sergen, Ayaz, Barbaros, Eda, Dilara ve Gamze olmuştu. Son programda yaşananlar merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "17 Eylül 2023 MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. PMasterChef'te kim elendi, kim gitti? 17 Eylül Pazar MasterChef All Star'a hangi yarışmacı veda etti? Önemli gecede büyük hata!

MasterChef'ten kimin elendiği merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan yemek yarışmasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu. İşte MasterChef'te elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayı bu akşam oynanacak iki etaplı oyunla belli olacak. İlk etapta yarışmacılara pikan cevizi ve kekik veren şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son üçe kalan yarışmacılar Somer Şef'in tabağını yapacaklar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan isim MasterChef All Star'a veda edecek.
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MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta Suna veda etmişti. Bu hafta Sefa, Sergen, Ayaz, Barbaros, Eda, Dilara ve Gamze eleme adayı seçilmişti.

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Gecenin sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı MasterChef All Star'a veda edecek.

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