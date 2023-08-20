MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 20 Ağustos 2023 MasterChef All Star'a veda eden isim kim oldu? Heyecan dorukta!

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Azize, Alican, Sergen, Ayaz, Esra, Sefa ve Rıfat seçilmişti. Kıyasıya mücadelenin ardından MasterChef All Star'da elenen yarışmacı da belli oldu. İşte MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında ilk etapta yassı şeftali verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.

Bu akşam oynanan oyun sonrasında yarışmaya veda eden yarışmacı belli olacak. İkinci turda şef tabağı yapan yarışmacılardan en başarız tabak yapan yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı merak ediliyor. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı belli olacak. En başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef All Star'a veda eden altıncı isim olacak.

Elenen yarışmacının yerine ise daha önceki sezonlarda yarışmış ikincilerden biri kadroya dahil olacak.

