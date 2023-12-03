MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 3 Aralık 2023 MasterChef All Star'ın elenen yarışmacısı kim oldu?

MasterChef'ten elenen yarışmacı merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Zorlu geçen yarışın ardından karar gecenin sonunda açıklandı. Birçok kişi arama motorlarında, "3 Aralık 2023 Pazar günü MasterChef'ten kim elendi, kim gitti?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte MasterChef'ten elenen yarışmacı...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayları hafta içerisinde oynanan oyunlarla belli oldu. İlk etapta yarışmacılara ayva ve pul biler veren şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi. Puanlama sistemine geçilen gecede en düşük puanı toplayan yarışmaya veda edecek.

Gecenin ikinci turunda yarışmacılar ise şef tabağı yaptılar. Yarışmanın sonunda ise en az puanı tplayan isim MasterChef All Star'a veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta MasterChef 2019 ikincisi Alican Sabunsoy yarışmaya veda etmişti.

Bu hafta ise Masterchef All Star'a veda eden isim henüz açıklanmadı.







