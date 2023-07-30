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MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 30 Temmuz MasterChef All Star'da 3. elenen kim oldu? Herkes şokta! Yarışma tarihinde bir ilk yaşandı!

30.07.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef kimler elendi ekranı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. TV8'de yayınlanan sevilen yemek yarışmasında bu sezon all star heyecanı yaşanıyor. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam elenen yarışmacı belli olacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 30 Temmuz MasterChef All Star'da 3. elenen kim oldu? Herkes şokta! Yarışma tarihinde bir ilk yaşandı!

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Bu haftanın eleme adayları Eda, Büşra, Batuhan, Çağatay, Mert, Rıfat ve Tolga seçilmişti. Kıyasıya mücadelenin ardından MasterChef All Star'da elenen yarışmacı da belli olacak. İşte MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. MasterChef Barış ve MasterChef Azize'nin yarışmaya katılmasıyla yedek yarışmacı alımında sona gelindi.

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Bu akşam oynanacak eleme oyunuyla birlikte Masterchef All Star'a veda eden 3. yarışmacı da belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA 3. ELENEN KİM OLDU?

MasterChef'te elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Bu akşam oynanacak olan eleme yarışlarının ardından elenen yarışmacı belli olacak.

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MasterChef'e veda eden yarışmacı belli olduğunda detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Yayınlanan fragmana göre yarışma tarihinde bir ilk gerçekleşti.

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Hiç kimsenin beklemediği bir olayın yaşandığı gecede yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.

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