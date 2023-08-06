MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef'e veda eden 4. yarışmacı kim oldu? Nefesler tutuldu!

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Bu haftanın eleme adayları Eda, Tanya, Eray, Mert, Çağatay, Berker ve son olarak Esra seçilmişti. Kıyasıya mücadelenin ardından MasterChef All Star'da elenen yarışmacı belli olacak. İşte MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. MasterChef Barış ve MasterChef Azize'nin yarışmaya katılmasıyla yedek yarışmacı alımında sona gelinmişti.

Bu akşam oynanacak iki etaplı yarışın sonucunda tabağı en az beğenilen isim MasterChef'ten elenen 4. yarışmacı olacak.

Haftanın eleme adayları sırasıyla şu şekilde: Eda, Tanya, Eray, Mert, Çağatay,Berker ve Esra olmuştu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA 4. ELENEN KİM OLDU?

MasterChef'te elenen yarışmacı henüz açıklanmadı. Bu akşam oynanacak eleme yarışlarının ardından elenen yarışmacı belli olacak. Geçtiğimiz hafta tabağında kasnak unutan MasterChef Büşra, tabağı değerlendirmeye alınmadan elenen ilk yarışmacı olarak MasterChef tarihine geçmişti.



