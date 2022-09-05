MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de hangi yarışmacı elendi? 4 Eylül 2022 Pazar

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de hangi yarışmacı elendi? 4 Eylül 2022 Pazar

05.09.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. Eleme heyecanı yaşanan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada hüzünlü anlar yaşandı. Bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Onur, Burak, Fatma Nur, Ayaz, Görkem ve Metin olmuştu. Peki, MasterChef'te kim elendi? 4 Eylül 2022 Pazar MasterChef Türkiye'ye kim veda etti, hangi yarışmacı elendi?

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de hangi yarışmacı elendi? 4 Eylül 2022 Pazar

MasterChef yarışmasına eleme gecesinin sonunda hangi yarışmacının veda ettiği merak edildi. Birçok kişi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu popüler yarışma programının son bölümüne ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef Türkiye'nin 4 Eylül 2022 Pazar günü ekrana gelen 61. bölümüne ilişkin detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme ilk iki etap şeklinde yapılıyor.

İlk etapta yarışmacılar verilen ürünün odağında bir tabak hazırladılar. İlk etabı geçen 3 isim Fatma Nur, Görkem ve Burak oldu. Ayaz, Metin ve Onur ise elenmemek için yarıştı.

Gecenin sonunda elenen Onur isim oldu.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı
Masterchef Rıfat Yurttaş imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı Masterchef Rıfat Yurttaş imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı
15 yaşındaki oğluna soyunarak yanıt verdi15 yaşındaki oğluna soyunarak yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef eleme masterchef eleme adayı kim masterchef eleme adayları masterchef türkiye ele gecesi turu batuhan piatti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den dikkat çeken enflasyon mesajı

Bakan Nebati'den dikkat çeken enflasyon mesajı

Florya'da Seferovic krizi! Buruk ile özel olarak görüştü ve...

Florya'da Seferovic krizi! Buruk ile özel olarak görüştü ve...

'Çağlar Söyüncü transferi bitmiş!' Flaş gelişme...

'Çağlar Söyüncü transferi bitmiş!' Flaş gelişme...

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!

Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!

Ev sahiplerinin yeni yöntemi! Çözümü böyle buldular, kira anlaşmazlığında...

Ev sahiplerinin yeni yöntemi! Çözümü böyle buldular, kira anlaşmazlığında...

İlginizi Çekebilir

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.