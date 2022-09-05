MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de hangi yarışmacı elendi? 4 Eylül 2022 Pazar

MasterChef yarışmasına eleme gecesinin sonunda hangi yarışmacının veda ettiği merak edildi. Birçok kişi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu popüler yarışma programının son bölümüne ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef Türkiye'nin 4 Eylül 2022 Pazar günü ekrana gelen 61. bölümüne ilişkin detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme ilk iki etap şeklinde yapılıyor.

İlk etapta yarışmacılar verilen ürünün odağında bir tabak hazırladılar. İlk etabı geçen 3 isim Fatma Nur, Görkem ve Burak oldu. Ayaz, Metin ve Onur ise elenmemek için yarıştı.

Gecenin sonunda elenen Onur isim oldu.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

