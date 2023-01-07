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MasterChef'te kim elendi, son yarı finalist kim oldu? MasterChef'te ilk üç belli oluyor!

07.01.2023 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te bu akşam son yarı finalist heyecanı yaşanıyor. Kıvanç ve Metin'in ardından üçüncü ve son yarı finalist bugünkü yarıştan sonra belli olacak. Bu akşamki bölümde Ayaz ve Görkem yarışacak. En yüksek puanı alan üçüncü yarı finalist olurken diğeri MasterChef şampiyonluk hayallerine veda edecek. Peki MasterChef'te bu akşam kim elendi, son yarı finalist kim oldu? İşte merak edilen o bilgiler...

MasterChef'te kim elendi, son yarı finalist kim oldu? MasterChef'te ilk üç belli oluyor!

MasterChef'te elenen yarışmacı merak konusu oldu. İzleyiciler son düzlüğe giren sevilen yemek yarışması MasterChef'te son yarı finalistin kim olduğuyla ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. İlk gün Kıvanç ve ardından dün de Metin yarı finalist olmuştu. Bu akşamki bölümle MasterChef'in son yarı finalisti belli oluyor. Peki yarışmada son yarı finalist kim oldu, kim yarışmaya veda etti? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE SON YARI FİNALİST KİM OLDU?

Bu akşam MasterChef için önemli gecelerden biri olacak. Son 3lü bugünkü bölümün sonunda belli olacak. İlk yarı finalist Kıvanç ikinci ise Metin olmuştu. Ayaz ve Görkem bu gece tüm kozlarını oynayarak MasterChef yarı finalist olmak için çabalayacaklar.

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İKİ DOST İÇİN YOL AYRIMI!

MasterChef'te bu sezon en çok konuşulan konulardan biri de Görkem ve Ayaz'ın dostluğu oldu. İki yarışmacı da MasterChef'e Ankara'dan katılıyor. Ayaz baştan beri ana kadrodayken Görkem yedeklerden giren bir yarışmacıdır.

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Bu akşamki bölüm sonrasında Ankara koalisyonu mecburi bir dağılmaya gidecek. Ya Ayaz hayallerine veda edecek ya Görkem. Yakın dostlardan en yüksek puanı alan MasterChef Türkiye'nin üçüncü ve son finalisti olacak.

SOMER ŞEF'TEN ENFES TABAK : TATLI BİR ANADOLU AKŞAMI

Bugünkü bölümün imza yemeği Somer Şef'ten geldi. Büyük bir Türkiye haritası üzerine hazırlanan tabak oldukça iştah açıcı görünüyor. Harita tabakta Marmaradan halka tatlısı, Karadeniz'den pepeçura, Doğu Anadolu'dan un helvası (Ağrı Dağı şeklinde), Güneydoğu'dan baklava, Akdeniz'den tahinli kabak, Ege'den merengli pamuktan kale ve Orta Anadolu'da yine merengten yapılmış Peri Bacaları yer alıyor.

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