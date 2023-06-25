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MasterChef'te kim kazandı? 25 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren 11. yarışmacı kim oldu?

25.06.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te ana kadroya giren onbirinci yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu. Sevilen programda şimdiye kadar yarışmış seçili yarışmacılar, MasterChef All Star ana kadroya girebilmek için tekrar yarışıyorlar. Bu hafta 2021 yılı sezonunda yarışan yarışmacılar arasından seçme yapılıyor. Peki,MasterChef'te kim kazandı? 25 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren 11. yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te kim kazandı? 25 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren 11. yarışmacı kim oldu?

MasterChef All Star ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray ve Berker olmuştu. İşte 25 Haziran MasterChef All Star ana kadroya giren 11. yarışmacı...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 11. İSİM KİM OLDU?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da kadroya giren 11. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli olacak. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçilecek. Dün akşam yayınlanan bölümde MasterChef 2019 sezonunda yarışan Berker Başmanav, MasterChef All Star'ın 10. yarışmacısı oldu. Bir önceki gece de son ikiye kalan MasterChef Eray Aksungur, ana kadroya giren dokuzuncu isim olmuştu.

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Gecenin sonunda tabağı en fazla beğenilen yarışmacı, MasterChef All Star'ın 11. yarışmacısı seçilecek.

İLK ON İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. Daha sonra 2019 sezonundan Suna, yine 2019'dan Eda, sonrasında Batuhan Bayır, ardından Rıfat, Tanya, Sefa, Esra, Eray ve son olarak Berker, MasterChef All Star kadrosuna girmeyi başaran isimler oldular.

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Bu akşamki bölüm sonrasında MasterChef All star'ın ilk onlusu belirlenmiş oldu. Ana kadroya katılan son isim gecenin sonuna açıklandı ve MasterChef Berker Başmanav, ilk ona dahil oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

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