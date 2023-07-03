MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 3 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 17. isim!

MasterChef All Star 2023 kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde devam eden yarışmada ana kadro mücadelelerinde heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. 3 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef'te ana kadroya giren 17. yarışmacı seçildi. Peki, MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı ana kadroya girdi? İşte 3 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren yarışmacı

MASTERCHEF ALL STAR 17. YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 16 isim belli olmuştu.

3 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 17. yarışmacısı da açıklanıyor.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022



