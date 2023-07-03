MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 3 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 17. isim!

MasterChef All Star 2023 kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde devam eden yarışmada ana kadro mücadelelerinde heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. 3 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef'te ana kadroya giren 17. yarışmacı seçildi. Peki, MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı ana kadroya girdi? İşte 3 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren yarışmacı
Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 16 isim belli olmuştu.
3 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 17. yarışmacısı da açıklanıyor.
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022