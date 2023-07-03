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  4. MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 3 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 17. isim!

MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 3 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 17. isim!

03.07.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da ana kadroya giren yarışmacılar merak konusu oldu. Eski sezon yarışmacılarının yer aldığı yemek programı çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. 2019, 2020 ve 2021 grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belli oldu. Şimdi ise 2022 grubu yarışıyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 3 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 17. isim kim oldu?

MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 3 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 17. isim!

MasterChef All Star 2023 kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde devam eden yarışmada ana kadro mücadelelerinde heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. 3 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef'te ana kadroya giren 17. yarışmacı seçildi. Peki, MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı ana kadroya girdi? İşte 3 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren yarışmacı

MASTERCHEF ALL STAR 17. YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 16 isim belli olmuştu.

3 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 17. yarışmacısı da açıklanıyor.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021

4. Grup
Çağatay - 2022

MASTERCHEF KAPAK

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

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