MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 30 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren 15. isim!

MasterChef All Star'da ana kadroya giren 15. isim merak konusu oldu. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı All Star'da kadroya dahil olacak isimler sıklıkla sorgulanıyor. İlk 14 yarışmacının ana kadroya girmeye hak kazanarak All Star önlüğü aldığı yarışmada 15. isim de belli oluyor. Peki, MasterChef'te kim önlüğü aldı? İşte yaşananlar...

MASTERCHEF ALL STAR 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 14 isim belli olmuştu.

30 Haziran Cuma akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 15. yarışmacısı da belli oluyor. Kazanan isim henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022



