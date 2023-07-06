MasterChef All Star'da ana kadroya giren yarışmacılar yakından takip ediliyor. Eski sezon yarışmacılarının yer aldığı yemek programı çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 5 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 19. isim kim oldu? İşte detaylar...
Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 18 isim belli olmuştu.
5 Temmuz Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 19. yarışmacısı da belli oldu. Ana kadroya giren 19. isim Gamze Tosun oldu. Önlüğü alacak son isim de bugün belli olacak.
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022