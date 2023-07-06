MasterChef All Star'da ana kadroya giren yarışmacılar yakından takip ediliyor. Eski sezon yarışmacılarının yer aldığı yemek programı çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 5 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 19. isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR 19. YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 18 isim belli olmuştu.

5 Temmuz Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 19. yarışmacısı da belli oldu. Ana kadroya giren 19. isim Gamze Tosun oldu. Önlüğü alacak son isim de bugün belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022

Gamze - 2022

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022



