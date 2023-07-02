MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı yedek kadroya girdi? 1 Temmuz MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler!

MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler merak edilip araştırma konusu oldu. Eski sezon yarışmacılarının yer aldığ yemek programı çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Kadroya girebilen ilk 15 isim belli olmuştu. Peki, MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı yedek kadroya girdi? İşte 1 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler...

MASTERCHEF ALL STAR YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

Bir önceki bölümde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022



