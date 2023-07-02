MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı yedek kadroya girdi? 1 Temmuz MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler!

MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler merak edilip araştırma konusu oldu. Eski sezon yarışmacılarının yer aldığ yemek programı çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Kadroya girebilen ilk 15 isim belli olmuştu. Peki, MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı yedek kadroya girdi? İşte 1 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler...
Bir önceki bölümde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu oldu.
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022