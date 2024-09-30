MasterChef'te Mehmet Şef yarışmacıyı azarlayınca tepki çekti! Simitli Okyanus tabağı hatırlatıldı!

MasterChef'in en sert ve bir o kadar da duygusal jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, son zamanlarda 'Okyanus' isimli imza tabağıyla gündeme geldi. ünlü şefin simit üzerine deniz mahsülleriyle yaptığı tabak çok konuşulmuştu. Sosyal medyada kullanıcılar, 'Uyduruk' diyerek eleştiri yağdırmıştı.

FİYATI ŞOKE ETMİŞTİ!

Mehmet Yalçınkaya'nın simir üzerinde Torik Lakerda, Somon Pastırma, Uskumru Füme, Yılan Balığı olan yemeğin fiyatının 1550 TL olduğu ortaya çıkmıştı. Fiyatı duyanlar ise şaşkınlık yaşamıştı. Şimdi ise Mehmet Şef, programda bir yarışmacıya kızarken söylediği sözler nedeniyle tepki çekti.

"EKMEĞE Mİ PARA VERECEĞİM?" TEPKİSİ...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yemeğini şeflere ssunan Hakan, Mehmet Şef'i kızdırdı. Yaptığı ekmeği yemekle birlikte sunan Hakan'a Mehmet Şef, "30-35 sene oldu gidip de bir tane müşterinin masasında kervan yolda düzülür, 'Bu ekmeği koyduk diyemedim. Bu cesareti nereden alıyorsunuz? Tabakta anlattıklarınız bizi etkiliyor. Bu üşengeç aşçı işi. 'Ben ekmeği önden göndermeye üşendim. Tabağın yanına koydum denebilir buna anca.' Ekmeğe mi para vereceğim ben. " sözleriyle sert bir eleştiride bulundu.

Bu eleştirinin ardından da kullanıcılar Mehmet Şef'in sert tavrına tepki gösterdi ve simit üzerinde deniz mahsüllerinin olduğu 'Okyanus' tabağı hatırlatıldı.