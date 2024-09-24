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'Uyduruk' denmişti! Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı ortaya çıktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
24.09.2024 09:18
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MasterChef'in sevilen jüri üyesi başarılı şef Mehmet Yalçınkaya'nın "Okyanus" ismini verdiği imza tabağı eleştirilere neden olmuştu. Çok konuşulan imza tabağın fiyatı ortaya çıktı.

'Uyduruk' denmişti! Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı ortaya çıktı!

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden olan ve yıllardır ekranlarda yaptığı yorumlarla zaman zaman eleştirilerin hedefi olan başarılı şef Mehmet Yalçınkaya, programda yarışmacıları azarlaması ve sert tavırlarıyla zaman zaman seyirciyi kızdırıyor. Fakat şimdilerde ünlü şef tavırlarıyla değil imza tabağı nedeniyle gündeme geliyor.

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Programda yarışmacılara yapmaları için sunduğu ünlü şefin simit üzerine deniz mahsülleriyle yaptığı tabak alay konusu olmuştu. Seyirci tarafından beğenilmeyen tabak için "Uyduruk" ve "Buna para vermem" yorumları yapılmıştı. Eleştirilerin ardından da Mehmet Yalçınkaya'nın sosyal medya hesabında "Okyanus" tabağının yapım aşamasını yayınladı.

İmza tabağına eleştiri yağdı! "Uyduruk" İmza tabağına eleştiri yağdı! "Uyduruk"

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FİYATI ORTAYA ÇIKTI!

Mehmet Yalçınkaya'nın gündem olan imza tabağının da fiyatı ortaya çıktı. "Okyanus" ismini verdiği ve içerisinde Torik Lakerda, Somon Pastırma, Uskumru Füme, Yılan Balığı olan yemeğin fiyatının 1550 TL olduğu öğrenildi. Yalçınkaya'nın "Denizden" isimli restaurantında sunulan bu yemeğin fiyatı ise duyanları şoke etti.

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Geçtiğimiz yıl da Mehmet Şef imza tabağı olarak Arı adlı bir tatlı sunmuştu. Tatlının daha sonra başka bir şef tarafından 2017 yılında yaptığı ortaya çıkmıştı. Arı tatlısının asıl sahibi Şef Aaron Clouse, "Tam olarak benim yıllar önce yaptığım imza tatlıma benziyor." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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