MasterChef'te Mehmet Şef yarışmacıyı kovdu! "Sen kimsin? Haddini bil" Mustafa ne ceza aldı?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin 25. son bölümü 7 Ekim Pazartesi akşamı TV8'de ekrana geldi.

MUSTAFA'YI STÜDYODAN KOVDU

MasterChef Türkiye 25. bölümde kaptanlık oyununun ardından tadım sırasında söz alan Mustafa sözleriyle şeflerin tepkisini aldı. Şeflerin gözlemeleri tadımı sırasında konuşan Mustafa "Arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemiyorum ama Oradaki üç gözleme de çıtır çıtır mı? Bunu merak ediyorum" dedi.

Şef Danilo "Sen kendini merak et. Seninki çıtır çıtır mı Mustafa?" sözleriyle cevap verdi. Mehmet Yalçınkaya ise çok sinirlendi ve Mustafa'yı stüdyodan kovdu. Yalçınkaya, "Burada jürisinin 'J'sini sorgulayacak kim var? Sen kimsin ya bize burada şey yapıyorsun. Çık dışarı. Bunu bize ikinci kez yapıyorsun. Haddini bil" diyerek bağırdı.

CEZASI BELLİ OLDU!

MasterChef Türkiye son bölümde, söylediği sözler nedeniyle stüdyodan kovulan Mustafa'nın cezası belli oldu. Cezayı açıklayan Mehmet Yalçınkaya, "Bu yaptığın saygısızlık nedeniyle bir karar aldık. Bu hafta katıldığın takım dokunulmazlık oyununa giderse, sen bu oyuna katılamayacaksın" dedi.