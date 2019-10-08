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MasterChef'te Mehmet Şef yarışmacıyı kovdu! "Sen kimsin? Haddini bil" Mustafa ne ceza aldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 01:17 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması 25. son bölümüyle ekrana geldi. MasterChef'te kaptanlık oyunu sırasında gergin anlar yaşandı. Yarışmacı Mustafa, tadım sonrasındaki sözleriyle şeflerin tepkisini çekti. Şef Mehmet Yalçınkaya "Sen kimsin ya? Haddini bil. Çık dışarı" diye bağırarak Mustafa'yı stüdyodan kovdu. Jüri aralarında karar alarak Mustafa'ya kritik bir ceza verdi. Peki MasterChef'te Mustafa ne ceza aldı.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin 25. son bölümü 7 Ekim Pazartesi akşamı TV8'de ekrana geldi.

MUSTAFA'YI STÜDYODAN KOVDU
MasterChef Türkiye 25. bölümde kaptanlık oyununun ardından tadım sırasında söz alan Mustafa sözleriyle şeflerin tepkisini aldı. Şeflerin gözlemeleri tadımı sırasında konuşan Mustafa "Arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemiyorum ama Oradaki üç gözleme de çıtır çıtır mı? Bunu merak ediyorum" dedi.

Şef Danilo "Sen kendini merak et. Seninki çıtır çıtır mı Mustafa?" sözleriyle cevap verdi. Mehmet Yalçınkaya ise çok sinirlendi ve Mustafa'yı stüdyodan kovdu. Yalçınkaya, "Burada jürisinin 'J'sini sorgulayacak kim var? Sen kimsin ya bize burada şey yapıyorsun. Çık dışarı. Bunu bize ikinci kez yapıyorsun. Haddini bil" diyerek bağırdı.

CEZASI BELLİ OLDU!
MasterChef Türkiye son bölümde, söylediği sözler nedeniyle stüdyodan kovulan Mustafa'nın cezası belli oldu. Cezayı açıklayan Mehmet Yalçınkaya, "Bu yaptığın saygısızlık nedeniyle bir karar aldık. Bu hafta katıldığın takım dokunulmazlık oyununa giderse, sen bu oyuna katılamayacaksın" dedi.

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Aldığı ceza sonrasında jüriden ve takım arkadaşlarından özür dileyen Mustafa ise, "Aslında biraz hırs yaptı. Yeni adapte oluyorum arkadaşlara ve ortama. Benim çıkışlarım fevri olabilir kabul ediyorum. Haddinden fazla sessiz kaldığım zaman içime atıyorum ve bende patlama yaşatıyor. Hiç bir zaman sizin verdiğiniz kararları sorgulamadım. Hepinizden ve arkadaşlarımdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.


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