MasterChef'te Mehmet ve Somer Şef'ten genç yarışmacıya ikaz! Özrü kabahatinden büyük

MasterChef Türkiye, takım oyununun oynandığı bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde heyecan bir an olsun eksilmedi. Programda yaşanan yüzleşme ise gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Dilan daha önce söyledikleri için Burak'tan özür diledi fakat söylediklerinin de arkasında olduğunu vurguladı. Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu bu sözleri nedeniyle genç yarışmacıyı uyardı.

MASTERCHEF'TE ŞOK SÖZLER: "SENİN YÜREKSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Dilan, eleme adayı ve takım oylaması sırasında Burak'a dönerek "İnsanların arkasına sığınarak bir yerlere gitmemeni öneririm. Dokunulmazlıkta da kendi tabaklarınla ilerlemeni isterim. Burada yürek çok önemli. Ben senin yüreksiz olduğunu düşünüyorum. Sana biraz yürek lazım." ifadelerini kullanmıştı.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilan bir süre önce söylediği bu sözler için Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın huzurunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Dilan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ben kafamı yastığa koyunca rahat uyumadım. Çünkü ben böyle bir insan değilim. Kimsenin kalbini bu kadar kıracak, bu kadar ağır sözler söyleyecek bir insan değilim ben. Ama ben böyle düşünüyorum. Hala düşündüklerimin arkasındayım. Ama bunu daha tatlı ve kibar dille söyleyebilecek bir insanken dozunu kaçırdım. Bir de bir şeyleri artık başaramıyormuş gibi hissettiğim için genmel olarak tepkim var. Burak'a karşı içimde tuttuğuum bazı şeyler vardı. Bunu da ona bu şekilde yansıttım. Yüreksiz dememem gerekiyordu. Belki anne ve babasını çok üzdüm, sevdiklerinden çok özür dilerim ama yine de söylediklerimin arkasındayım."

MEHMET ŞEF İLE SOMER ŞEF'TEN DİLAN'A DİKKAT ÇEKEN UYARI

Dilan'ın bu sözleri üzerine Mehmet Şef, "Söylediklerinin arkasındaysan kırmaya devam ediyorsun" diyince genç yarışmacı kendini şu sözlerle savundu:

"Hayır şefim, söyleme tarzım çok sertti. Gerek yoktu o kadar sert çıkmaya. Bundan dolayı kendimi kötü hissediyorum. Ama herkesin kendi düşüncesi var. Benim için de kötü düşünüyorlardır, ben diğerleri için iyi düşünüyorumdur, bu değişir."

Somer Şef, Dilan'ın bu sözleri üzerine "Dilimizi kullanmak da çok önemli. Karşımızdaki insana aynı şeyi 50 versiyonlar söyleyip, biriyle kalbini yaralarken diğeriyle 'Aaa! Evet, o da haklıymış' dedirtebiliriz" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI ARASINDA GERGİNLİK: "ÇOK SİNİRLİYİM!"

Burak ise Dilan'a "Bence bahane arıyordu Dilan ben buradan çıkacağım ama çok sinirliyim. Hak etmediğimi düşünüyorum" diyerek tepki gösterdi.

