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  4. MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya bir anda fenalaştı! Ekipler yayında müdahale etti

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya bir anda fenalaştı! Ekipler yayında müdahale etti

12.09.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar en iyi döneri yapmak için mücadele ettiler. Kaptanlık yarışında tadım yapan Mehmet Şef bir anda fenalaştı ve sağlık ekibinden yardımcı olmalarını istedi. Tansiyonu yükselen Mehmet Yalçınkaya'ya hemen müdahale edildi.

MasterChef All Star’da dün akşam kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Kaptanlık yarışında en iyi döneri yapmak için mücadele eden yarışmacılar arasından Alican Mavi Takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı Takım kaptanı olarak ise Ayaz’ı seçti.

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Tadımın ardından kendini kötü hisseden ve "Bir sandalye verin bana" diyen Mehmet Şef "Bak ben bunca yıldır bu programda yerim bu döner işi beni bozdu. Ben çok yedim ya. Abi bana doktor çağırın" dedi.

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Somer Şef hemen sağlık ekibinin çağırılmasını istedi. Sağlık ekibinden bir kişi yayına gelerek Mehmet Yalçınkaya'nın tansiyonunu ölçtü.

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"Döner yaktı beni. Tansiyon kaç oldu acaba" diyen Mehmet Şef'in tansiyonu 18 çıktı. Ardından Yalçınkaya'ya gerekli müdahale yapıldı.

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