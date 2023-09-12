MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya bir anda fenalaştı! Ekipler yayında müdahale etti

MasterChef All Star’da dün akşam kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Kaptanlık yarışında en iyi döneri yapmak için mücadele eden yarışmacılar arasından Alican Mavi Takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı Takım kaptanı olarak ise Ayaz’ı seçti.

Tadımın ardından kendini kötü hisseden ve "Bir sandalye verin bana" diyen Mehmet Şef "Bak ben bunca yıldır bu programda yerim bu döner işi beni bozdu. Ben çok yedim ya. Abi bana doktor çağırın" dedi.

Somer Şef hemen sağlık ekibinin çağırılmasını istedi. Sağlık ekibinden bir kişi yayına gelerek Mehmet Yalçınkaya'nın tansiyonunu ölçtü.

"Döner yaktı beni. Tansiyon kaç oldu acaba" diyen Mehmet Şef'in tansiyonu 18 çıktı. Ardından Yalçınkaya'ya gerekli müdahale yapıldı.



