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  4. MasterChef'te Muratcan ve Zeynep son ikiye kaldı! İşte elenen isim ve yapılan yorumlar

MasterChef'te Muratcan ve Zeynep son ikiye kaldı! İşte elenen isim ve yapılan yorumlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 07:08
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Masterchef'te bir eleme gecesi daha yaşandı. Somer Şef'in lezzetli tabağını yapan yarışmacılar arasından en kötü tabağı yapan Zeynep ve Muratcan son ikiye kaldı. Masterchef'e veda eden isim ise Zeynep oldu.

MasterChef'te Muratcan ve Zeynep son ikiye kaldı! İşte elenen isim ve yapılan yorumlar

MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı belli oldu. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan Giresun tombul fındığı ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 8 Eylül Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu?

Yarışmacılar son aşamada ise Somer Şef'in lezzetli tabağını yaptı.

Somer Şef'in lezzetli tabağını yapan yarışmacılar arasından en kötü tabağı yapan iki isim sona kaldı. Bunlar Muratcan ve Zeynep'ti.

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Somer Şef Masterchef'te kalmayı başaran Muratcan için "Tartında kırık var. Hatta bir-iki yerinde kırık var. Zeytini biraz daha kurutman lazımdı. Hatalı bir tabak. Ama seni şu anda burada tutan tek bir şey var, Zeynep'in senden daha çok hata yapması" dedi.

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MasterChef'te elenen isim Zeynep oldu. Sosyal medyada ise Zeynep'in geçtiğimiz haftalarda Beyza'yı ağlatması akla geldi.

MasterChef seyircileri "Beyza'ya Ayşe'ye dokunan gidiyor", "Herkes kalbinin ekmeğini yer", "Beyza'ya mobbing yapanlar gitti", "Ayşe için kendini eledi", "Zeynep'e yazık oldu" yorumlarında bulundu.

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Masterchef
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