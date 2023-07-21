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MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 100.000 TL'lik büyük ödül kimin oldu? Heyecan dorukta!

21.07.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef ödül oyunu günün en merak edilen konularından biri oldu. Barış'ın kaptanlığındaki kırmızı takım ile Eda'nın kaptanlığındaki mavi takım, 100.000 TL'lik ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Kullanıcılar büyük ödülü kimin kazandığını sorguluyor. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 100.000 TL'lik büyük ödül kimin oldu? Heyecan dorukta!

MasterChef All Star'da heyecan her geçen gün daha da büyüyerek devam ediyor. Takımların kıyasıya yarıştığı gecede büyük ödül 100.000 TL olarak açıklandı. Kulanıcılar MasterChef ödül oyununu kimin kazandığını araştırıyorlar. İşte MasterChef ödül oyunu ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da ödül oyunu kazananı henü belli olmadı. İki etaplı oynanan yarışmanın ilk etabı takımlı oynandı.

Kuzu karski verilen yarışmacılardan kuzunun ön planda olduğu beş çeşit yemek yapmaları istendi.

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İlk etabı, karşı takıma göre daha başarılı yemekler yapan Kırmızı Takım kazandı.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL'LİK BÜYÜK ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef All Star'da Barış'ın kaptanlığındaki kırmızı takım gecenin ilk etabının kazananı oldu. Barış'ın kaptanlığındaki takım, ikinci etapta MasterChef büyük ödülü olan 100.000 TL için yarışacaklar.

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Gecenin sonunda büyük ödülün sahibi belli olacak. Sonuç açıklandığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERAY VE AYAZ'DAN TÜRKÜLÜ ATIŞMA

Kırmızı takımda yarışan Eray ve mavi takımda yarışan Ayaz arasında izleyicilerin de oldukça eğlendikleri anlar yaşandı.

Kuzu açma işlemini üstlenen ikili, birbirlerine atıfta bulunarak herkesi eğlendirdi.

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Mangalda kebap yellerken türkü söylemeye başlayan Ayaz, Eray'la düet yaptı. O anlar sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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