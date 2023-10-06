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MasterChef'te olaylar gecesi! O yarışmacının dokunulmazlığı iptal edildi! 'Hem yaptırıyor hem izliyor'

06.10.2023 00:25 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da olaylar gecesi yaşandı. Önce Barış ve Barbaros'un, ardından da Kıvanç ve Sergen'in tartışmasıyla yükselen tansiyon gecenin sonuna kadar devam etti. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım kendi aralarında elemeye gitti. Bir yarışmacının yaptığı ise olay oldu.

MasterChef'te tansiyon gittikçe yükseliyor. Şampiyonların da katılmasıyla heyecanın iyice arttığı yarışmanın bu akşamki bölümü adeta olaylar gecesi oldu. En son bir yarışmacının tabağına sonradan malzeme eklemesi ve bunu şeflere söylememesi yarışma tarihinde bir ilkin yaşanmasına sebep oldu.

OLAYLAR SİLSİLESİ

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürilik yaptığı MasterChef All Star yeni bölümüyle ekrana geldi.

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Yayınlanan yeni bölümde önce Barbaros ve Barış birbirine girdi. Sonrasında ise Sergen ve Kıvanç tartıştı.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği gecede en büyük olay oylama esnasında yaşandı.

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SÜRE BİTTİKTEN SONRA...

Haftanın son dokunulmazlığını kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Tahsin kazandı. Fakat Azize'nin de ısrarıyla tabağına süre bittikten sonra limon ekleyen Tahsin, bu eklemeyi şeflere söylemedi.

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Oylama için ara verilirken şefler kendilerine bir görüntü izletildiğini ve Tahsin'in sonradan malzeme koyduğunu söylediler.

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Yaşanan olay sonunda Tahsin'in dokunulmazlığı iptal edildi. Böylelikle MasterChef tarihinde ilk defa oylamada dokunulmazlık kazanan biri olmadı.

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AYAZ'IN ŞANSI DÖNDÜ

Tahsin bireysel dokunulmazlık kazandığı gecede potaya Ayaz'ı gönderdi. Somer Şef'in Tahsin'in kural ihlali yaptığını açıklamasıyla birlikte dengeler değişti.

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Ayaz'ı potaya atan Tahsin'in dokunulmazlığı alınınca Ayaz da otomatik olarak potadan çıkarılmış oldu. Yarışmacılar yeniden oylamaya gitti.

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