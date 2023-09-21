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MasterChef'te olaylı gece! O yarışmacı yürekleri ağza getirdi! 'Her şey de bu geceye toplandı'

21.09.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Hastanın son dokunulmazlığının oynandığı gecede yaşananlar izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Somer Şef'in kırmızı takıma çıkışması ise gecenin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

MasterChef'te yaşanan kaza, hem ekran başındakileri hem de yarışmacılar ve şefleri oldukça korkuttu. Bademlerin kavrulduğu kızgın tavaya çarpan Dilara, tavayla birlikte yere düştü. Kızgın yağın üzerine gelmesiyle bir anda stüdyoda panik anları yaşandı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu MasterChef All Star dolu dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı.

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'BİZ KİMLERİ SEÇMİŞİZ'

Somer Şef'in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde de yenilen Kerem'in kaptanlığındaki kırmızı takıma yaptığı çıkış bu akşam da devam etti.

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İki oyunda da yenilen ve takım olamadıklarını söyleyen Somer Şef, kırmızı takımdaki yarışmacılara çıkıştı.

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'Biz kimleri seçmişiz. Üzüldüm vallahi' diyen Şef'e Barbaros da 'Siz öyle sizden bir halt olmaz diyince bütün gece uyuyamadım. Çok zoruma gitti' dedi.

Takım arasındaki tartışmaların alevlenmesiyle şefler araya girdi ve yemeklere başlandı.

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DİLARA YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Yarışmacılar dokunulmazlık kazanabilmek için bademli yemekler yaptılar. Kırmızı takımda yarışan Dilara, ayağı kayarak düştü ve bademleri kavurduğu tava yarışmacının üzerine döküldü.

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Takım arkadaşlarının anında müdahalesiyle kazayı sorunsuz atlatan Dilara, bir anda yürekleri ağza getirdi.

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İzleyiciler o anlar için 'Allah korudu', 'Hem de kızgın yağ', 'Ya o bademler yüzüne yapışsaydı', 'Geçmiş olsun Dilara' gibi yorumlarda bulundu.

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