MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te ortam bir anda gerildi! Eski şampiyon son noktayı koydu: "Tabağım geçiyorsa takımın kaybetmesi umurumda değil"

MasterChef'te ortam bir anda gerildi! Eski şampiyon son noktayı koydu: "Tabağım geçiyorsa takımın kaybetmesi umurumda değil"

04.10.2023 06:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te finale adım adım yaklaşırken yarışmacıların gerginliği de artıyor. Elenme stresi zaman zaman tartışmalara neden oluyor. Yarışmacılar arasında ipler gerildi. MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu çıkan tartışmada sarf edilen bir söz üzerine dayanamayıp "O zaman çıkar iki kişiyi dışarı!" dedi. Cemre ise kendine yöneltilen bir eleştiri üzerine "Tabağım geçiyorsa, takımın kaybetmesi benim hiç umurumda değil" dedi.

MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan Karadeniz mutfağından tarifler yapmalarını istedi. Haftaya galibiyet ile başlamak isteyen 2 takım kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Birseysel dokunulmazlık mücadelesi veren kırmızı takım yarışmacılarından kazanan ise Azize oldu. Gecenin 1. eleme adayı Hasan, 2. eleme adayı Cemre olurken oyunlar, yarışmacılar arasında yaşanan gerilimin gölgesinde kaldı.

5555

MASTERCHEF'TE YARIŞMACILAR BİRBİRİNE GİRDİ

MasterChef'te bir tartışma daha patlak verdi. Mehmet Şef, Cemre'nin bundan sonra kimseye yardım etmeme kararı aldığını anımsattı. Dilara bunun üzerine "Bu kişiyle alakalı değil. Tabak kaybetmiş olmakla alakalı. Takım bu yüzden kaybetti" dedi.

CEMRE

"GEREK YOK" DİYEREK AYAR VERDİ

Cemre, Dilara'ınn sözleri üzerine "Gerek yok. Tabağım geçiyorsa, takımın kaybetmesi benim hiç umurumda değil" diye yanıt verdi.

H

Ortam bir anda gerilirken kırmızı takım yarışmacıları sözlü tartışmaya girdi.

SOM

SOMER ŞEF'TEN TEPKİ: "ÇIKAR O ZAMAN İKİ KİŞİYİ DIŞARI"

Yemekleri dağıtırken Cemre ile beraber yaptıklarını belirten Kerem, iki yemeği birden aldıklarını belirtip yemeğe fazla insanın eli ve gözü değdiği zaman sorun yaşandığını ifade etti.

Q

Somer Şef bunun üzerine dayanamayıp "E çıkar o zaman iki kişiyi dışarı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılcık Şerbeti Alev'e rakip! Ünlü isim kadrodaKızılcık Şerbeti Alev'e rakip! Ünlü isim kadroda
Türkiye güzelleri bir araya geldi! Değişimleri gündem olduTürkiye güzelleri bir araya geldi! Değişimleri gündem oldu
Dikkat çeken yaş günü paylaşımı: "Vaziyet alın!" Dikkat çeken yaş günü paylaşımı: "Vaziyet alın!"
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu ele istedi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.