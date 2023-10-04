MasterChef'te ortam bir anda gerildi! Eski şampiyon son noktayı koydu: "Tabağım geçiyorsa takımın kaybetmesi umurumda değil"

MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan Karadeniz mutfağından tarifler yapmalarını istedi. Haftaya galibiyet ile başlamak isteyen 2 takım kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Birseysel dokunulmazlık mücadelesi veren kırmızı takım yarışmacılarından kazanan ise Azize oldu. Gecenin 1. eleme adayı Hasan, 2. eleme adayı Cemre olurken oyunlar, yarışmacılar arasında yaşanan gerilimin gölgesinde kaldı.

MASTERCHEF'TE YARIŞMACILAR BİRBİRİNE GİRDİ

MasterChef'te bir tartışma daha patlak verdi. Mehmet Şef, Cemre'nin bundan sonra kimseye yardım etmeme kararı aldığını anımsattı. Dilara bunun üzerine "Bu kişiyle alakalı değil. Tabak kaybetmiş olmakla alakalı. Takım bu yüzden kaybetti" dedi.

"GEREK YOK" DİYEREK AYAR VERDİ

Cemre, Dilara'ınn sözleri üzerine "Gerek yok. Tabağım geçiyorsa, takımın kaybetmesi benim hiç umurumda değil" diye yanıt verdi.

Ortam bir anda gerilirken kırmızı takım yarışmacıları sözlü tartışmaya girdi.

SOMER ŞEF'TEN TEPKİ: "ÇIKAR O ZAMAN İKİ KİŞİYİ DIŞARI"

Yemekleri dağıtırken Cemre ile beraber yaptıklarını belirten Kerem, iki yemeği birden aldıklarını belirtip yemeğe fazla insanın eli ve gözü değdiği zaman sorun yaşandığını ifade etti.

Somer Şef bunun üzerine dayanamayıp "E çıkar o zaman iki kişiyi dışarı" dedi.

