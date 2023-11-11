MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te ortam bir anda gerildi! Şefler müdahale etti: 'Kimse mağdur edebiyatı yapmasın'

MasterChef'te ortam bir anda gerildi! Şefler müdahale etti: 'Kimse mağdur edebiyatı yapmasın'

11.11.2023 20:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık'ın dahil olmasıyla tansiyonun iyice arttığı yarışmada iki isim arasında ipler iyice gerildi. Şefler müdahale etti.

TV8'in ilgiyle izlenen yemek programı MasterChef, all star sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. Son eleme adayının belirleneceği geceye iki yarışmacının tartışması damga vurdu.

Dünyaca ünlü pasta şefi Antonio Bachour'un konuk olduğu bölümde yarışmacılar eleme adayı olmamak için yarıştı.

TAHSİN VE CEMRE ARASINDA İPLER GERİLDİ

2019 şampiyonu Cemre, yarışmaya katıldığı gündem beri tansiyonu yükselten yarışmacılar arasında yer alıyor. Son eleme potasında Tahsin'in potaya gitmesine neden olarak gösterilmesiyle ortam bir anda gerildi.

F-mQYWeXcAAaBiL

Önce Kıvanç ile tartışan Cemre'Beni hedef göstermenizi anlayamıyorum. Sadece ben oy vermedim arkadaşlar siz de verdiniz' diyerek sert çıktı.

edb110f6-656f-4124-8515-f82b99ce1d72

Ardından Tahsin'in de 'Hafta boyunca her yere koşan Tahsin ama potada olan yine Tahsin' cevabını verdi. Ardından da 'Kimse mağdur edebiyatı yapmasın' diyerek duruma tepki gösterdi.

b32deb86-ec8c-4067-9624-e86fe951bfe7

Gerilimin iyice artması sebebiyle Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu duruma müdahale etti.

bed5cc39-7364-483b-b0bf-68320cc70f1c

Bunun üzerine Cemre de 'Ben insanların beynini okumak zorunda mıyım peki?' demesi üzerine Tahsin tekrar tartışmayı alevlendirdi.

85364cf5-179a-42b7-8ec2-f4711df21aba

Tahsin'in 'Kendi beynini okusan yeter' demesi ise sosyal medyada konuşulan konular arasında yerini aldı.

fbf38e3c-d0a3-4c24-9168-9dfc5b95110b


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcıya şok! Sahne aldığı mekana silahlı saldırıÜnlü şarkıcıya şok! Sahne aldığı mekana silahlı saldırı
Doğum günü paylaşımı! Bakın kaç yaşına girdiDoğum günü paylaşımı! Bakın kaç yaşına girdi
Kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyülediKızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi
En Çok Okunan Haberler
Atatürk'e hakaret sözleri büyük tepki çekmişti! İkisi de tutuklandı

Atatürk'e hakaret sözleri büyük tepki çekmişti! İkisi de tutuklandı

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

CHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu

CHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu

Togg’un keyfine varamadı! İki ayda iki kere arıza yaptı

Togg’un keyfine varamadı! İki ayda iki kere arıza yaptı

Hizbullah lideri Nasrallah ilk kez açıkladı: İnsansız silahlar devrede! Dikkat çeken İran detayı

Hizbullah lideri Nasrallah ilk kez açıkladı: İnsansız silahlar devrede! Dikkat çeken İran detayı

Erdoğan'dan kritik zirvede çok sert mesajlar! 'Acizlik ve korkaklıktır'

Erdoğan'dan kritik zirvede çok sert mesajlar! 'Acizlik ve korkaklıktır'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.