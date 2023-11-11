MasterChef'te ortam bir anda gerildi! Şefler müdahale etti: 'Kimse mağdur edebiyatı yapmasın'

TV8'in ilgiyle izlenen yemek programı MasterChef, all star sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. Son eleme adayının belirleneceği geceye iki yarışmacının tartışması damga vurdu.

Dünyaca ünlü pasta şefi Antonio Bachour'un konuk olduğu bölümde yarışmacılar eleme adayı olmamak için yarıştı.

TAHSİN VE CEMRE ARASINDA İPLER GERİLDİ

2019 şampiyonu Cemre, yarışmaya katıldığı gündem beri tansiyonu yükselten yarışmacılar arasında yer alıyor. Son eleme potasında Tahsin'in potaya gitmesine neden olarak gösterilmesiyle ortam bir anda gerildi.

Önce Kıvanç ile tartışan Cemre'Beni hedef göstermenizi anlayamıyorum. Sadece ben oy vermedim arkadaşlar siz de verdiniz' diyerek sert çıktı.

Ardından Tahsin'in de 'Hafta boyunca her yere koşan Tahsin ama potada olan yine Tahsin' cevabını verdi. Ardından da 'Kimse mağdur edebiyatı yapmasın' diyerek duruma tepki gösterdi.

Gerilimin iyice artması sebebiyle Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu duruma müdahale etti.

Bunun üzerine Cemre de 'Ben insanların beynini okumak zorunda mıyım peki?' demesi üzerine Tahsin tekrar tartışmayı alevlendirdi.

Tahsin'in 'Kendi beynini okusan yeter' demesi ise sosyal medyada konuşulan konular arasında yerini aldı.







