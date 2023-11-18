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MasterChef'te Sergen ve Dilara arasında ipler gerildi! 'Benimle konuşursan adisin'

18.11.2023 23:02 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Her hafta 6 isim takım oyunlarında, yedinci isim ise cumartesi günleri bireysel dokunulmazlık oynanarak seçiliyor. Heyecanın oldukça yüksek olduğu gecede yarışmacılar arasındaki tartışma ise günün konusu oldu.

MasterChef All Star'da heyecan yükselerek devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürilik yaptığı seviken yemek yarışmasında gergin anlar yaşandı. Dilara ve Sergen'in tartışması ve ardından Sergen'in itirafı geceye damga vurdu.

'BİR DAHA BENİMLE KONUŞURSAN ADİSİN DERSE...'

2018-2022 yılları arasında yarışan başarılı yarışmacıların hünerlerini tekrar sergilediği MasterChef All Star, büyük bir ilgiyle izleniyor.

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Programın bu akşam yayınlanan bölümünde haftanın pota adayı belirlenecek. Yarışma öncesi yapılan konuşma esnasında yaşanan tartışma ise ortamın gerilmesine sebep oldu.

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Dilara'nın Sergen için 'Arkadaşlarınız size bir daha benimle konuşursan adisin derse siz de konuşmazsınız. Adi bir insan olmadığınız için.' demesi ve ardından da 'Konuşmak istemiyorum ben seninle bırak beni' demesi üzerine ipler gerildi.

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MEHMET ŞEF ARAYA GİRDİ

Sergen'in ise 'Allah yukarıda ne istediyse yaptım. Şu saatten sonra asla konuşmam ne hali varsa görsün' cevabını verdi.

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Tartışmanın yükselmesi üzerine Mehmet Şef konuya müdahale etti. Hiçbir yarışmacının birbirine hakaret edemeyeceğini vurgulayan şef, 'Biz burayı elek olarak görüyoruz. Herkes kendine gelsin. Cuma günü herkes arkadaşlarıyla vedalaşsın. Burası tartışma yeri değil' diyerek ortamın yumuşamasını sağladı.

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