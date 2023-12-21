MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te sesler bir anda yükseldi! O yarışmacının feryadı korkuttu! 'Sana ne oluyor'

MasterChef'te sesler bir anda yükseldi! O yarışmacının feryadı korkuttu! 'Sana ne oluyor'

21.12.2023 21:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı sevilen yemek programının son bölümünde yaşananlar oldukça dikkat çekti. Yarışmacılar arasında çıkan tartışmalar ve bir ismin feryadı herkesi korkuttu.

MasterChef All Star yaşanan tartışma ile gündem oldu. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan programda son dönemlere iyice yaklaşıldı. Bu akşam ekrana gelen bölümde yatışmacıların tartışması sosyal medyada oldukça konuşuldu.

F_h2RQYXwAAToBx

"SEN KİM OLUYORSUN!"

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu programda adım adım sona yaklaşılıyor. Takımlar, seçtiği ülkelerden 3'er çeşit yemek yaptılar. Eren ve Tahsin'in kaptanlığında yarışan takımlar, kazanan olmak için büyük mücadele verdi.

a9737df7-0615-4c75-b474-c7454619bd18

Devam ettirme konseptli bölümde Batuhan ve Barbaros arasında çıkan tartışma ise oldukça konuşuldu. Barbaros'un yukarıdan rakip takıma sürekli bir şeyler söylemesi Batuhan'ı oldukça sinirlendirdi.

87c59925-0076-45be-9273-9dba290edb24

Barbaros'a 'Önüne bak Barbaros. Sus artık' diyen Batuhan'a Barbaros'un cevabı sert oldu.

d59bc796-1522-430d-a9e0-dd8f024d6092

Tahsin'e sinirlenen Barbaros 'Sen kim oluyorsun? Sana ne oluyor?' diyerek tersledi. Yarışmacıların Barbaros'u sakinleştirmesiyle konu kapatıldı.

200071a3-2cc8-4542-98d8-c8a3df62d7ac

FIRINDA ELİNİ YAKTI

Gecenin bir diğer konusu ise Sergen'in olayı oldu. Fırındaki tartını çıkartmaya çalışan Sergen elini yaktı. Bir anda bağırmaya başlayan yarışmacı hem şefleri hem de yarışmacı arkadaşlarını oldukça korkuttu.

7a08ba7c-fa88-41a8-a2b9-f4ba6a496a6e

Dikkatli olması konusunda şeflerden uyarı alan Sergen'e sağlık ekibi de müdahalede bulundu. Bu anlar ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.

25f86a59-556f-4190-9fe7-6e105e833705

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fox'ta yayına girmişti! RTÜK'ten açıklamaFox'ta yayına girmişti! RTÜK'ten açıklama
Hastaneye kaldırıldı! Hastalığını açıkladıHastaneye kaldırıldı! Hastalığını açıkladı
Kemal Doğulu'dan 'teşhircilik' sözlerine olay yanıt: "İsteyen istediği yerini gösterir!"Kemal Doğulu'dan 'teşhircilik' sözlerine olay yanıt: "İsteyen istediği yerini gösterir!"
Anahtar Kelimeler:
masterchef all star ele
En Çok Okunan Haberler
506 hakim ve savcının görev yeri değişti! Aralarında Polat çiftinin soruşturmasını yürüten savcı da var

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! Aralarında Polat çiftinin soruşturmasını yürüten savcı da var

Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı dehşet saçtı!

Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı dehşet saçtı!

Yeni lig kuruluyor! Türkiye'den F.Bahçe ve Başakşehir ilk bildirimi yaptı

Yeni lig kuruluyor! Türkiye'den F.Bahçe ve Başakşehir ilk bildirimi yaptı

Taraftar otobüsün önünü kesti, Emre Belözoğlu'na söz verdirtti!

Taraftar otobüsün önünü kesti, Emre Belözoğlu'na söz verdirtti!

Prag'da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Prag'da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.