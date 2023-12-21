MasterChef'te sesler bir anda yükseldi! O yarışmacının feryadı korkuttu! 'Sana ne oluyor'

MasterChef All Star yaşanan tartışma ile gündem oldu. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan programda son dönemlere iyice yaklaşıldı. Bu akşam ekrana gelen bölümde yatışmacıların tartışması sosyal medyada oldukça konuşuldu.

"SEN KİM OLUYORSUN!"

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu programda adım adım sona yaklaşılıyor. Takımlar, seçtiği ülkelerden 3'er çeşit yemek yaptılar. Eren ve Tahsin'in kaptanlığında yarışan takımlar, kazanan olmak için büyük mücadele verdi.

Devam ettirme konseptli bölümde Batuhan ve Barbaros arasında çıkan tartışma ise oldukça konuşuldu. Barbaros'un yukarıdan rakip takıma sürekli bir şeyler söylemesi Batuhan'ı oldukça sinirlendirdi.

Barbaros'a 'Önüne bak Barbaros. Sus artık' diyen Batuhan'a Barbaros'un cevabı sert oldu.

Tahsin'e sinirlenen Barbaros 'Sen kim oluyorsun? Sana ne oluyor?' diyerek tersledi. Yarışmacıların Barbaros'u sakinleştirmesiyle konu kapatıldı.

FIRINDA ELİNİ YAKTI

Gecenin bir diğer konusu ise Sergen'in olayı oldu. Fırındaki tartını çıkartmaya çalışan Sergen elini yaktı. Bir anda bağırmaya başlayan yarışmacı hem şefleri hem de yarışmacı arkadaşlarını oldukça korkuttu.

Dikkatli olması konusunda şeflerden uyarı alan Sergen'e sağlık ekibi de müdahalede bulundu. Bu anlar ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.









