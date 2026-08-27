Devrim Özkan tekne tatilinden paylaştı: Pozları olay oldu

27 yaşındaki oyuncu, sezonun temposunun ardından sakin ve huzurlu tatil yapmayı tercih etti. Gününü denizde ve güneşlenerek geçiren Özkan, teknede objektif karşısına geçerek peş peşe pozlar verdi.

TEKNE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Tatilinden renkli anları takipçileriyle paylaşan Devrim Özkan’ın teknede verdiği pozlar kısa sürede dikkat çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımları sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görürken fotoğraflara çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

TATİL KARELERİYLE GÜNDEM OLDU

Sezon yorgunluğunu deniz ve güneş eşliğinde atan Özkan’ın tatil paylaşımları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Oyuncunun tekneden paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Ünlü oyuncunun yeni hali geçmişteki görüntüleriyle karşılaştırıldı.