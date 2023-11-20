MasterChef'te şoke eden veda! Şampiyon adaylarındandı! 'Gözlerime inanamadım'

MasterChef, all star sezonuyla büyük bir ilgi görüyor. 2018-2022 yılları arasında yarışmış olan başarılı yarışmacılar, MasterChef All Star'da yeniden hünerlerini sergiliyor. Eleme heyecanının yaşandığı gecede elenen isim belli oldu.

KRİTİK HATA İPE GÖTÜRDÜ

Büyük bir heyecana sahne olan MasterChef All Star eleme gecesi, elenen ismin belli olmasıyla sona erdi. Ayaz'ın süre bittikten sonra tabağına müdahale etmesi ise gecenin olayı oldu.

Gecenin en yi tabağı olabilecekken değerlendirilmeye alınmayan tabağıyla Ayaz, Batuhan, Esra ve Tolga son dörde kalan isimler oldular.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

İkinci etapta Mehmet Şef'in dana yanağı tabağını yapan yarışmacılardan gecenin en başarılısı Tolga oldu. Tolga'nın ardından Esra da MasterChef All Star'ın son 12'sine kalmayı başardı.

Son ikiye kalan Batuhan ve Ayaz'dan gecenin en başarısız tabağını yapan isim ise Ayaz oldu. İlk turda da kritik hata yapan Ayaz, şeflerin ortak kararıyla MasterChef All Star'ın elenen son ismi oldu.









