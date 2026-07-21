Daha 17 8. bölüm sonrası eleştirildi! Şaşırtan karar

Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17 dizisi yaz sezonuna damga vuruyor. Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümleri ise zaman zaman eleştiri alıyordu.

Seyirciler özellikle Daha 17 senaryosunun ilerlememesine yönelik sert eleştirilerde bulunuyordu. Kanal ve yapım ekibi bu eleştirilere kulak verdi.

Daha 17'nin 9. bölümünün senaryo ekibinde, Son Yaz ve Güneşin Kızları dizilerinin senaristi Cenk Boğatur da dahil edildi.

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Bu hamle sonrası Daha 17 dizisinin 9. bölümünün nasıl olacağı merak ediliyor. Son fragman sonrası sosyal medyada eleştiriler vardı.

REYTİNGLERDE BİRİNCİLİĞİ BIRAKMIYOR

Öte yandan Daha 17 8. bölüm reytingleri de konuşuluyordu. Daha17 , Tüm Kişiler’de 6.23 reyting ve 24.48 izlenme payı, AB’de 4.58 reyting ve 17.83 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 4.99 reyting ve 19.23 izlenme payı elde ederek gecenin en çok izlenen dizisi oldu.