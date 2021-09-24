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MasterChef'te Somer Sivrioğlu yarışmacı Eren'e kaşık attı! "İlk defa bu kadar erken kaşık atıyoruz"

24.09.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 23 Eylül Perşembe ekrana gelen son bölümünde mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. MasterChef'te dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar, ana ürün olarak verilen patatesle yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımları sonunda ise Eren en iyi yemeği yapan isim oldu. MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu ise Eren'in yemeğine kaşık attı. Şef Sivrioğlu "Dört sezondur ilk defa bu kadar erken kaşık atıyoruz" dedi.

MasterChef'te Somer Sivrioğlu yarışmacı Eren'e kaşık attı! "İlk defa bu kadar erken kaşık atıyoruz"

MasterChef Türkiye 2021'de beşinci haftada son dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi. Dış çekimde oynanan dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları ise bir kez daha dokunulmazlık için mutfağa girdi.

Mavi takımda eleme adayları dışındaki altı yarışmacı, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, bu oyunda ana ürün olarak patates verdi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için yarışmacılara 40 dakika süre tanındı.

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"HİÇ BU KADAR ERKEN KAŞIK ATMADIK"

Süre bitiminde şefler, yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı. Kritik tadım sonrasında şefler, yarışmacıları hazırladıkları yemekler için tebrik etti. Altı isim arasında gecenin en iyi tabağını çıkaran Eren oldu.

Şef Sivrioğlu, yemeğini çok beğendiği Eren için kaşık attı.
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Somer şef, bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren için "Biraz küçük ve erken bir başlangıç. Ama 4 yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık. Şimdilik çay kaşığı ama bu iş büyür" diyerek yarışmacıyı takdir etti.

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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Başkonsoloslara yemek yaptılar! 23 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Başkonsoloslara yemek yaptılar! 23 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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MASTERCHEF'TE KAŞIK ATMA NE DEMEK?

MasterChef Türkiye'de şeflerin kaşık atması, yarışmacılara karşı gösterdikleri başarılarını ifade eden harekettir. Kaşık atmak aşçılıkta, yemekte hiçbir sorun, eksik olmadığını ve yemeğin şeften daha iyi yapıldığını belirtir. Şef tarafından kaşık atılması, 'Benim sana öğretecek bir şeyim yok' anlamına gelir.

TV8'de yer alan lezzet yarışmasında bu olay sadece iç kez yaşandı. İlki 2019 şampiyonu Cemre’ye, 2020 eleme finalinde Emir’e ve Barbaros’a kaşık atılmıştı.

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