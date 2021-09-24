MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Başkonsoloslara yemek yaptılar! 23 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye 2021’de üçüncü dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Birer kez dokunulmazlık kazanan iki takım, haftanın son dokunulmazlık oyununda İsveç Konsolosluğu'na konuk oldu. Burada altı ülkenin başkonsoloslarına yemek hazırladı.

MASTERCHEF’TE 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de bu haftanın dış çekimi İsveç Konsolosluğu'nda yapıldı. Mavi takım ile kırmızı takım yarışmacıları, burada altı başkonsolos için yemek hazırladı. Şefler, oyun öncesinde hazırlanacak yemekleri açıkladı.

Günün menüsünde kuşkonmaz çorbası, İsveç köfte, volovan (val au vent), dana yanağı, peşmelba yer aldı. Bu yemekleri hazırlamaları için verilen süre bir saat. oldu.

Süre bitiminde takımlar hazırlanan yemekleri konuklara ikram etti. Yemeklerin tadımını yapan konuklar, son olarak oylarını kullandı. Şefler, verilen oyları sırasıyla açıkladı. Buna göre verilen 30 oydan çoğunluğu alan kırmızı takım, son dokunulmazlığı kazandı ve haftayı 2-1 galip bitirdi.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.. Eleme adayı olan Sergen ve Mustafa dışındaki altı yarışmacı, siyah önlükleri giyerek dokunulmazlık mücadelesi verdi. Oyunda esas ürün olarak patates verildi ve yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bunun için kırk dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, tadım yaptıkları oyunda kazanan ismi belirledi. Gecenin en başarılı tabağı çıkaran Eren, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye’nin beşinci haftasında kurulan mavi takım ile kırmızı takım, dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya geldi. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı Mustafa oldu. Oylama sonrasında belirlenen ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

İkinci dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Kazanan mavi takım olurken kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Kazanan Tahsin, üçüncü eleme adayı olarak Emre’yi potaya gönderdi. Oylamada adı en çok yazılan Hamza ise dördüncü eleme adayı oldu.

MasterChef’te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaybeden mavi takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Dokunulmazlığı kazanan Eren, takım arkadaşları arasından seçtiği Hasan, beşinci eleme adayı oldu.

Takım oylamasında adı en çok yazılan Burcu ise haftanın altıncı eleme adayı oldu.





