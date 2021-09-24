MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Başkonsoloslara yemek yaptılar! 23 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Başkonsoloslara yemek yaptılar! 23 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

24.09.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 16 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de haftanın son dokunulmazlık oyununda takımlar, İsveç Başkonsolosluğu'na konuk oldu ve burada başkonsoloslara yemek yaptı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Peki MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef 2021 eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Başkonsoloslara yemek yaptılar! 23 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye 2021’de üçüncü dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Birer kez dokunulmazlık kazanan iki takım, haftanın son dokunulmazlık oyununda İsveç Konsolosluğu'na konuk oldu. Burada altı ülkenin başkonsoloslarına yemek hazırladı.

MASTERCHEF’TE 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de bu haftanın dış çekimi İsveç Konsolosluğu'nda yapıldı. Mavi takım ile kırmızı takım yarışmacıları, burada altı başkonsolos için yemek hazırladı. Şefler, oyun öncesinde hazırlanacak yemekleri açıkladı.

242562031_411969830343623_5062209775794426970_n

Günün menüsünde kuşkonmaz çorbası, İsveç köfte, volovan (val au vent), dana yanağı, peşmelba yer aldı. Bu yemekleri hazırlamaları için verilen süre bir saat. oldu.

242512314_907157400223749_5726856140206774892_n

Süre bitiminde takımlar hazırlanan yemekleri konuklara ikram etti. Yemeklerin tadımını yapan konuklar, son olarak oylarını kullandı. Şefler, verilen oyları sırasıyla açıkladı. Buna göre verilen 30 oydan çoğunluğu alan kırmızı takım, son dokunulmazlığı kazandı ve haftayı 2-1 galip bitirdi.

242912908_166876512185073_515313712782469695_n

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.. Eleme adayı olan Sergen ve Mustafa dışındaki altı yarışmacı, siyah önlükleri giyerek dokunulmazlık mücadelesi verdi. Oyunda esas ürün olarak patates verildi ve yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bunun için kırk dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, tadım yaptıkları oyunda kazanan ismi belirledi. Gecenin en başarılı tabağı çıkaran Eren, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

242713911_355743199668273_379618918564729804_n

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye’nin beşinci haftasında kurulan mavi takım ile kırmızı takım, dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya geldi. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı Mustafa oldu. Oylama sonrasında belirlenen ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

İkinci dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Kazanan mavi takım olurken kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Kazanan Tahsin, üçüncü eleme adayı olarak Emre’yi potaya gönderdi. Oylamada adı en çok yazılan Hamza ise dördüncü eleme adayı oldu.

MasterChef’te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaybeden mavi takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Dokunulmazlığı kazanan Eren, takım arkadaşları arasından seçtiği Hasan, beşinci eleme adayı oldu.

242562762_1470590493340430_2435169250306945469_n

Takım oylamasında adı en çok yazılan Burcu ise haftanın altıncı eleme adayı oldu.

242732794_393332265684220_5573988082935209123_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca...Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca...
PARTNERBu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke ettiBu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Çocuklar Duymasın'ın "Yasemin"i bakın hangi işi yapıyorÇocuklar Duymasın'ın "Yasemin"i bakın hangi işi yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

ABD koronavirüse karşı etkili olan ilacı duyurdu

ABD koronavirüse karşı etkili olan ilacı duyurdu

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Bakan Soylu "gizli" diyerek açıkladı: Detay vermem mümkün değil

Bakan Soylu "gizli" diyerek açıkladı: Detay vermem mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM sonrası ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM sonrası ABD'ye sert mesajlar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tamamen transparan! Sütyen bile giymedi

Tamamen transparan! Sütyen bile giymedi

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

"Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergilediği pozu şoke etti

"Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergilediği pozu şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.