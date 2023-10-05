MasterChef'te son dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star'da eleme adayları kimler oldu? Olaylı gece!

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Takım dokunulmazlığı oyununda Kerem ve Barbaros'un kaptanlığındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde kırmızı takım ile mavi takım üçüncü eleme oyununu oynanıyor.

En fazla tabağı beğenilen takım gecenin kazananı olacak ve haftayı galip kapatacak.

Haftanın eleme adayları şu şekilde: Cemre, Hasan, Tanya ve Kerem

5 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 5 Ekim akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynanacak.

Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan yarışmacı, bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir arkadaşını potaya gönderecek.

