Türk Devletleri Teşkilatı nedir, üyeleri kimler? MasterChef'te Somer Şef'in Türk Devletleri Teşkilatı açıklaması yarışmacıları heyecanlandırdı

Türk Devletleri Teşkilatı, MasterChef All Star'ın 150. bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu. Somer Sivrioğlu "Bugün gerçekten özel bir konseptimiz var" ifadesini kullandı. Bu açıklama MasterChef yarışmacılarını heyecanlandırdı. Peki, Türk Devletleri Teşkilatı nedir, üyeleri kimler? MasterChef'te Somer Şef'in söz ettiği Türk Devletleri Teşkilatı ne zaman kuruldu? İşte detaylar...

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR?

Türk Devletleri Teşkilatı; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin üye olduğu; Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın ise gözlemci olduğu uluslararası kuruluştur. Türk devletlerinden oluşan bu kuruluşun amacı Türk dilleri konuşan devletler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmektir.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

Türk Devletleri Teşkilatı 3 Ekim 2009 yılında kuruldu.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NA ÜYE ÜLKELER

Türkiye,

Özbekistan,

Kırgızistan,

Azerbaycan,

Kazakistan.

Gözlemci ülkeler:

Macaristan,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

Türkmenistan.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLGİLER

Türk Devletleri Teşkilatı'nın temeli, 1992 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da ilki düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi ile atılmıştır. 2006 yılında ise dönemin Kazakistan cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından teşkilat haline getirilmesi önerilmiş olup 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile konsey olarak yapılandırılmıştır.

12 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen 8. Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul Zirvesi sırasında Türk Devletleri Teşkilatı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Teşkilatın Genel Sekreterliği İstanbul'dadır. Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen İstanbul zirvesine ilk kez gözlemci ülke statüsünde katılan Türkmenistan, 11 Kasım 2022'de gerçekleştirilen 9. Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant Zirvesi'nde tam üye olacağı duyurulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise teşkilata gözlemci üye olarak katılmıştır.

MASTERCHEF'TE SOMER ŞEF'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Somer Şef yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekten özel ve güzel bir konseptimiz var. Konsey'n 5 üyesi var. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan. 3 tane de gözlemci ülke var: Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan. Genel amacı Türk dilleri konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik eden çok önemli bir konsey."





