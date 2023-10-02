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MasterChef'te zirveden dibe! Elenen yarışmacı açıklandı, görenler şoke oldu!

02.10.2023 00:29 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta Tanya, Eren, Uğur, Barış, Kıvanç, Esra ve Batuhan eleme adayı seçilmişti. Zorlu geçen gecede MasterChef All Star'a veda eden isim şoke etti.

MasterChef All Star'da şoke eden bir eleme yaşandı. Şeflerin favorileri arasında yer alan o ismin elendiğinin açıklanmasıyla sosyal medya adeta çalkalandı.

Eleme heyecanının yaşandığı gecede ilk olarak yarışmacılara porçini mantarı ve keçi tereyağı verildi.

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ŞOKE EDEN ELEME! HERKES ŞAŞTI KALDI

Eren, Esra ve Barış ilk etaptan başarıyla çıkarak diğer hafta da yarışmada kalmayı garantiledi. Kıvanç, Tanya, Batuhan ve Uğur ise son 4'e kaldı.

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İkinci etapta Somer Şef'in perdeli pilav tarifini yapan yarışmacılardan Batuhan ve Kıvanç başarılı çıkarken Tanya ve 2018 şampiyonu Uğur Kardaş son ikiye kaldılar.

Tanya'nın tabağında yaşadığı talihsizlik sonrasında birçok kişi Tanya'nın elendiğini düşünürken sonuç bambaşka çıktı.

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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu yarışmada MasterChef 2018 sezonu şampiyonu Uğur Kardaş yarışmaya veda eden isim oldu.

İddialı yapısı ve sempatik tavırlarıyla bilinen Uğur yarışmaya vedası hem şefleri hem de izleyicileri oldukça üzdü.

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2018 ŞAMPİYONU İLK HAFTADAN ELENDİ!

MasterChef All Star'a 2018 sezonunun şampiyonu olarak katılan Uğur Kardaş, ilk haftadan son ikiye kaldı.

Tabağında pişme sorunu olan MasterChef Uğur, yarışmaya katıldığı ilk haftadan elendi.

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Uğur'un elendiğini gören MasterChef izleyicileri 'Adam daha yeni geldi', 'Şampiyonun elenmesi de bir değişik oluyor', 'Daha yarışamadı bile', 'Uğur ne yaptın Uğur' gibi yorumlarda bulundular.


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