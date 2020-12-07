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MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı sevgili mi? Olay paylaşım

07.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı sevgili mi? Olay paylaşım

Sosyal medyadan yaptığı küfürlü paylaşımlar nedeniyle MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı aşk mı yaşıyor? MasterChef Tanya'nın son paylaşımı olay oldu.

MasterChef'te diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz gündeme bomba gibi düşmüştü. MasterChef Uğur'un ekranda ağlaması ve bunun yayınlanması TV8'e tepkilere sebep olmuştu.

Bu süreçte yarışmacılardan Tanya Kilitkayalı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla MasterChef Uğur'a destek olmuştu.

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MasterChef'ten daha önce elenen Tanya Kilitkayalı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa 'güzel kalplim' mesajını düşmüştü. Tanya geçtiğimiz gün de Ebru Has ve Uğur Yılmaz Deniz ile birlikteydi.

Ekran Alıntısı

Tanya'nın yaptığı bir paylaşım akıllara sevgililer mi sorusunu getirdi. Tanya Kilitkayalı diskalifiye olan Uğur için "En değerlim" deyince gündem oldu.

Tanya daha önce de bir açıklamasında " Evli değilim, nişanlım vardı anlaşamadık ayrıldık. Sevgilim olabilir sanki! O soru işareti olarak kalsın" diyerek dikkat çekmişti.


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