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MasterChef'ten ihraç edilen Uğur Yılmaz Deniz'in yeni adresi belli oldu!

06.12.2020 21:34 | Son Güncelleme:
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MasterChef'ten ihraç edilen Uğur Yılmaz Deniz'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef Türkiye yarışmasından sosyal medya paylaşımları nedeniyle ihraç edilen Uğur Yılmaz Deniz'in yeni adresi belli oldu.

Uğur Yılmaz Deniz'in yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşımlar ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı ise bu paylaşımların ardından Uğur'un MasterChef'ten ihraç edildiğini duyurmuştu.

MasterChef'e son olarak katılan Uğur ise gözyaşlarına boğularak yaşadığı pişmanlığı dile getirmişti. Uğur "O insanların tanıdığı gibi bir insan değilim ben. O dönem ailemle sorunlarım vardı, kötü sözler söyledim. Hata ettim, pişmanım. Sizin önünüze böyle bir şekilde geldiğim için çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

MasterChef Uğur

Uğur Yılmaz Deniz MasterChef'ten sonra hayranlarıyla bu defa YouTube kanalında buluşacak.

MasterChef Uğur 213

MasterChef Uğur Youtube kanalı açıp, kendi işini yapacak. Uğur, yemek videoları çekip, takipçileriyle paylaşacak.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Uğur kardeş seviyorum seni. her insan genç iken yanlışlar ya da saçmalıklar yapar.Bence seni bu sebepten göndermemeliydiler.Açıkçası son dörde Barbaros Eray serhat ve senin kalmanı çok istiyordum.Yolun açık olsun.

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