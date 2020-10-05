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MasterChef'ten elenen Duygu Acarsoy'dan itiraf: Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım

05.10.2020 03:06 | Son Güncelleme:
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MasterChef'ten elenen Duygu Acarsoy'dan itiraf: Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım

MasterChef Türkiye'nin son bölümündeki eleme turunda ilginç bir olay yaşandı. MasterChef'te elemeye kalan Esra, Duygu, Uğur, Didem, Sefa ve Eray iki ayrı turda yarıştı. Geçtiğimiz hafta nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan Duygu Acarsoy, ikinci turda elenmek için yemeğini sabote etti. Danilo Zanna'nın tarifi olan balık ekmek yemeğine aşırı tuz atan ve eksik hazırlayan Duygu şeflerin karşısında itirafta bulundu. Duygu, "Yemeği bilerek ve isteyerek kötü yaptım" dedi ve yarışmadan elendi.

Masterchef Türkiye 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen eleme gecesinde bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı. MasterChef'te ilk tur elemesi sonrasında Esra, Uğur ve Eray yarışmada kalmayı garantiledi. İkinci turda ise Didem, Duygu, Sefa yarıştı.

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YEMEĞE AŞIRI TUZ ATTI!

İkinci eleme turunda yarışmacılar Danilo Şef'in özel tarifi olan balık ekmek yemeğiyle yarıştı. Şeflerin verdiği 40 dakikalık süre sonunda ise tadıma geçildi. Duygu hazırladığı tabakla şeflerin önüne geldi.

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Ancak aşırı tuzlu olan yemeği tadan şefler şaşkına döndü. Mehmet Şef, "Bu ne tuz" sözleriyle tepki gösterdi. Tadım sonrasında aralarında konuşan şefler, Duygu'nun kasıtlı olarak yemeği kötü yaptığı konusunda hemfikir oldu.

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DUYGU: BİR KARAR VERMEK ZORUNDAYDIM

Tadımlar sonrasında ise şefler açıklama yaptı. Somer Sivrioğlu "Şeflerin ortak fikri bu. Burada iki tane hatalı tabak var, ancak bir tane de kasıtlı olarak hatalı yapılmış tabak var. Kasıtlı veya bilerek bugün yemeğinde bir hata yapan var mı?" diye sordu. Bir süre duraksayan Duygu Acarsoy ise itirafta bulundu ve bilerek yemeği kötü yaptığını söyledi. Duygu, "Ben bir akademisyenim. Akademik kariyerim ağır bastı. Bilerek ve isteyerek hata yaptım" dedi. Bu sözler sonrasında Duygu, MasterChef Türkiye'den elendi.

"TABAK İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Elendikten sonra veda konuşması yapan Duygu Acarsoy, "Bugünkü tabak tam benlik bir tabaktı. Çok kolay bir tabak geldi. Ama bir karar vermek zorundaydım. 35 yaşındayım hayatımı en iyi şekilde idame ettirmek istiyorum. İçim acıyarak buradan gidiyorum. Size çok minnettarım. Bana çok şey öğrettiniz. Bugünkü tabak için özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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GEÇEN HAFTA ALDATILDIĞINI ÖĞRENMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenen Duygu'nun elenmek istediği söylentileri çıkmıştı. Yarışmada itirafta bulunan Duygu Acarsoy, evlenmek üzere olduğu sevgilisinin kendisini aldattığını açıklamıştı. Duygu "Evliliğe doğru giden bir ilişkim vardı. Bugün aldatıldığımı, aldattığı kızın beni aramasıyla öğrendim. Kendisine sordum o da 'Böyle bir hata yaptım. Özür dilerim' diyerek kabul etti. Uğur'a buradan teşekkür ediyorum. Yüzünü en azından evlenmeden gösterdi. Ama kırgınlığım ve kızgınlığım kendime. Çünkü ben, çok uzun aradan sonra gerçekten birine inandım ve güvendim. Daha önce çok kötü bir deneyimim vardı. Onda da böyle bir tecrübe edinmiştim. Sadece kendime kırgın ve kızgınlığım olduğu için ağladım" ifadelerini kullanmıştı.
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