MasterChef'ten elenen Duygu Acarsoy'dan itiraf: Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım

Masterchef Türkiye 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen eleme gecesinde bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı. MasterChef'te ilk tur elemesi sonrasında Esra, Uğur ve Eray yarışmada kalmayı garantiledi. İkinci turda ise Didem, Duygu, Sefa yarıştı.

YEMEĞE AŞIRI TUZ ATTI!

İkinci eleme turunda yarışmacılar Danilo Şef'in özel tarifi olan balık ekmek yemeğiyle yarıştı. Şeflerin verdiği 40 dakikalık süre sonunda ise tadıma geçildi. Duygu hazırladığı tabakla şeflerin önüne geldi.

Ancak aşırı tuzlu olan yemeği tadan şefler şaşkına döndü. Mehmet Şef, "Bu ne tuz" sözleriyle tepki gösterdi. Tadım sonrasında aralarında konuşan şefler, Duygu'nun kasıtlı olarak yemeği kötü yaptığı konusunda hemfikir oldu.

DUYGU: BİR KARAR VERMEK ZORUNDAYDIM

Tadımlar sonrasında ise şefler açıklama yaptı. Somer Sivrioğlu "Şeflerin ortak fikri bu. Burada iki tane hatalı tabak var, ancak bir tane de kasıtlı olarak hatalı yapılmış tabak var. Kasıtlı veya bilerek bugün yemeğinde bir hata yapan var mı?" diye sordu. Bir süre duraksayan Duygu Acarsoy ise itirafta bulundu ve bilerek yemeği kötü yaptığını söyledi. Duygu, "Ben bir akademisyenim. Akademik kariyerim ağır bastı. Bilerek ve isteyerek hata yaptım" dedi. Bu sözler sonrasında Duygu, MasterChef Türkiye'den elendi.