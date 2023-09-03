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Masterchef'ten kim elendi? Çağatay elendi mi, MasterChef Çağatay'ın hastalığı ne? O anlattı herkes ağladı

03.09.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da bu akşam beklenmedik bir gelişme yaşandı. Eleme heyecanının yaşandığı geceye MasterChef Çağatay damgasını vurdu. Kullanıcılar 'MasterChef'te kim elendi?, Çağatay elendi mi, hastalığı ne?' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Bir süredir yarışlarda yer almayan Çağatay Akgül'ün akıbeti belli oldu. Peki, Masterchef'ten kim elendi? Çağatay elendi mi, MasterChef Çağatay'ın hastalığı ne? O anlattı herkes ağladı

MasterChef All Star'dan hangi yarışmacının elendiği araştırılıyor. Bir diğer merak edilen konu ise Çağatay'ın hastalığı oldu. Masterchef Azerbaycan bölümünde rahatsızlandığını söyleyen Çağatay'ın durumu sorgulanıyor. İşte 3 Eylül MasterChef All Star'dan elenen yarışmacı ve MasterChef Çağatay'ın hastalığı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. İki etaplı eleme yarışında ilk turda yarışmacılara mürdüm eriği ve acı biber verildi. Başarılı tabak yapan adaylar MasterChef All Star'da bir hafta daha kalmayı garantiledi.

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İkinci tura kalan yarışmacılar şef tabağı yaptılar. En başarısız tabak yapan yarışmacı Masterchef All Star'a veda eden isim olacak.

ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

MasterChef Çağatay elendi mi elenmedi mi kullanıcılar merak ediyor. MasterChef All Star'da yarışan Çağatay Akgül, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak durumunda kaldı.

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Eleme yarışına katılamayan Çağatay, MasterChef All Star'da yarışmadan elenen ilk isim oldu.

MASTERCHEF ÇAĞATAY'IN HASTALIĞI NE?

Çağatay, Azerbaycan'da bulundukları sırada yaşadığı hastalık sebebiyle omurilik sorunu yaşadığını ve bunun sinirlere baskı yaptığını açıkladı.

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Bu sebeple hareketlerinin sınırlandığını hatta uzun konuşmalarda nefesinin kesilmesi gibi sorunlar yaşadığını söyleyen MasterChef Çağatay, MasterChef All Star'a veda etmek zorunda kaldı.

MasterChef Çağatay yaşadığı sağlık sorunlarını anlatırken yarışmacı arkadaşları göz yaşlarını tutamadı.

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