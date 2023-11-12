MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? İşte 12 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef'e veda eden isim!

MasterChef'ten kimin elendiği merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan yemek yarışmasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Dilara, Batuhan, Tanya, Tahsin ve Ayaz olmuştu. Önceki hafta ise,Barış Esra ile son ikiye kalmış ve yarışmaya veda etmişti. İşte MasterChef All star'ın son elenen yaruşmacısına dair ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayları hafta içerisinde oynanan oyunlarla belli oldu. İlk etapta yarışmacılara Cunda kalamarı ve rezene şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan yarışmacılar ise şef tabağını yaptılar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan isim MasterChef All Star'a veda etti.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta MasterChef Barış Demir veda etmişti. Bu hafta son dörde kalan yarışmacılar şef tabağını yaparak potadan çıkmaya çalıştı.

Somer Şef'in tabağını en başarısız yarışmacı gecenin sonunda yarışmaya veda edecek.

Tahsin, Dilara ve Ayaz ilk etaptan yukarı çıkmaya hak kazanırken Tanya, Alican, Cemre ve Dilara ikinci turu oynadı.







