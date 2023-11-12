MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? İşte 12 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef'e veda eden isim!

MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? İşte 12 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef'e veda eden isim!

12.11.2023 23:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'ten elenen yarışmacı merak edildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Zorlu geçen yarışın ardından karar gecenin sonunda açıklandı. Peki, 12 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef'ten kimin elendiği merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan yemek yarışmasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Dilara, Batuhan, Tanya, Tahsin ve Ayaz olmuştu. Önceki hafta ise,Barış Esra ile son ikiye kalmış ve yarışmaya veda etmişti. İşte MasterChef All star'ın son elenen yaruşmacısına dair ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayları hafta içerisinde oynanan oyunlarla belli oldu. İlk etapta yarışmacılara Cunda kalamarı ve rezene şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan yarışmacılar ise şef tabağını yaptılar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan isim MasterChef All Star'a veda etti.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta MasterChef Barış Demir veda etmişti. Bu hafta son dörde kalan yarışmacılar şef tabağını yaparak potadan çıkmaya çalıştı.

Somer Şef'in tabağını en başarısız yarışmacı gecenin sonunda yarışmaya veda edecek.

88cc0e48-3824-49db-8040-c675da06d813

Tahsin, Dilara ve Ayaz ilk etaptan yukarı çıkmaya hak kazanırken Tanya, Alican, Cemre ve Dilara ikinci turu oynadı.


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 5 milyon TL'lik soru ilk defa açıldıKim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 5 milyon TL'lik soru ilk defa açıldı
Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıyordu! İşte son haliHerkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıyordu! İşte son hali
İlk tepki! Prison Break geri dönüyor ama...İlk tepki! Prison Break geri dönüyor ama...
Anahtar Kelimeler:
masterchef eleme masterchef'te kim elendi ele istedi turu
En Çok Okunan Haberler
Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

İstanbul'da korkunç olay! 3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu

İstanbul'da korkunç olay! 3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu

10 Kasım'da düzenlenen 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma! Valilikten açıklama geldi

10 Kasım'da düzenlenen 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma! Valilikten açıklama geldi

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 5 milyon TL'lik soru ilk defa açıldı

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 5 milyon TL'lik soru ilk defa açıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.