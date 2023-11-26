MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? İşte 26 Kasım 2023 MasterChef All Star'dan elenen isim!

MasterChef'ten elenen yarışmacı merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Zorlu geçen yarışın ardından karar gecenin sonunda açıklanacak. Birçok kişi internette, "26 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı kim oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayları hafta içerisinde oynanan oyunlarla belli oldu. İlk etapta yarışmacılara botarga ve kuzu kulağı şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan yarışmacılar ise şef tabağı yapacaklar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan isim MasterChef All Star'a veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta MasterChef Ayaz veda etmişti. Bu hafta son dörde kalan yarışmacılar şef tabağını yaparak potadan çıkmaya çalışacak.

Şef tabağını en başarısız yarışmacı ise gecenin sonunda yarışmaya veda edecek.







