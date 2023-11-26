MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? İşte 26 Kasım 2023 MasterChef All Star'dan elenen isim!

MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? İşte 26 Kasım 2023 MasterChef All Star'dan elenen isim!

26.11.2023 23:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'ten kimin elendiği merak konusu oldu. Bu haftanın eleme adayları Dilara, Batuhan, Hasan, Esra, Alican ve Barbaros olmuştu. Birçok kişi internette MasterChef elenen aday için araştırma yapıyor. Peki, MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? İşte, 26 Kasım Pazar günü MasterChef All Star'dan elenen isim...

MasterChef'ten elenen yarışmacı merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Zorlu geçen yarışın ardından karar gecenin sonunda açıklanacak. Birçok kişi internette, "26 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı kim oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayları hafta içerisinde oynanan oyunlarla belli oldu. İlk etapta yarışmacılara botarga ve kuzu kulağı şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan yarışmacılar ise şef tabağı yapacaklar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan isim MasterChef All Star'a veda edecek.

6b5dccb2-be1f-4a52-aab0-9494566a58d6

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta MasterChef Ayaz veda etmişti. Bu hafta son dörde kalan yarışmacılar şef tabağını yaparak potadan çıkmaya çalışacak.

Şef tabağını en başarısız yarışmacı ise gecenin sonunda yarışmaya veda edecek.

88cc0e48-3824-49db-8040-c675da06d813


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100.000 TL'lik soru sosyal medyada gündem oldu!100.000 TL'lik soru sosyal medyada gündem oldu!
Demans'a yakalanmıştı! Son hali sevenlerini üzdüDemans'a yakalanmıştı! Son hali sevenlerini üzdü
Eski eniştesi konuştu! Kara para aklama olaylarında yeni iddiaEski eniştesi konuştu! Kara para aklama olaylarında yeni iddia
Anahtar Kelimeler:
masterchef eleme masterchef'te kim elendi ele istedi turu
En Çok Okunan Haberler
''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek yayın açan 'Laz kızı' için yeni iddia!

TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek yayın açan 'Laz kızı' için yeni iddia!

İnanılmaz: İngiltere'de sezonun golü atıldı!

İnanılmaz: İngiltere'de sezonun golü atıldı!

Damla Doğan'ı buzladı! Canlı yayında sert yanıt geldi

Damla Doğan'ı buzladı! Canlı yayında sert yanıt geldi

AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

Eski eniştesi konuştu! Kara para aklama olaylarında yeni iddia

Eski eniştesi konuştu! Kara para aklama olaylarında yeni iddia

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.