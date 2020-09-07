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Masterchef’ten son elenen isim Gülşah Suna yarışmacıları sert eleştirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Masterchef Türkiye 2020 yarışmasına 16 kişilik ana kadrodan girmeyi başarak Gülşah Suna, Masterchef 2020’nin 6 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan 47. bölümünde yarışmaya veda etti. Herkesin merakla izlediği eleme oyununda gözler Gülşah Suna’ya çevrildi.

Masterchef’ten son elenen isim Gülşah Suna yarışmacıları sert eleştirdi!

Mehmet Şef’in yarışmacılara eleme yemeği olarak verdiği duxelle (düksel) pirzola tarifinde en kötü tabağı yapan Masterchef Gülşah macerasına veda etmek zorunda kaldı. Masterchef Türkiye 2020 yarışmasından son elenen isim Gülşah Suna’nın yaşamı merak edilen konuların başında yerini aldı. Gülşah Suna Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Masterchef macerasının sona erdiğini sevenlerine duyurdu. Peki Masterchef Gülşah kimdir? Gülşah Suna kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? İşte Masterchef Gülşah Suna’nın hayat hikayesi

Acun Medya stüdyosundan son kez Masterchef önlüğüyle poz veren Gülşah Suna gönderisine, “Acısıyla tatlısıyla Masterchef davası benim için kapanmıştır bu süreçte yanımda olan destekleyen koruyup kollayan herkese on bin yüz milyon teşekkür ediyorum. İlk 16’lık kadroya seçildiğimde “ben kazandım şefim arkadaşlara başarılar diliyorum” demiştim. Ben o gün kazandım eğer biraz daha kalsaydım kaybetmeye başlayacaktım” ifadelerini kullandı.

AKBABALARLA OLACAĞIMA EVİMDE HUZURLU OLURUM

Yarışmada üzerine oynandığını söyleyen Masterchef Gülşah, “Yarışmada üzerime baya oynandı. Bu konuda söyleyecek hiç bir şeyim yok beni tanıyan ve bilen bilir tanımayan da kendisinden pay biçerek yorum yapar. Ancak benim kimseyle kişisel bir derdim de olmadı oraya yemek yapmaya gittim. Dünkü tepkim asla potada olduğum için değildi. Dünkü tepkim her zaman konuştukları reyting, takipçi, sosyal medya muhabbetinin sırf daha fazla dikkat çekmesi için annem üzerinden saptırılarak üzerime oynanması ve potaya gönderme bahanesi yapılmasıydı” dedi.

gülşah suna

Annesi üzerinden eleştirilerek potaya gönderilmesine sitem eden Masterchef Gülşah, “Benim sevdiğim insanların özellikle ailemin ismini ağzınıza almadan önce ağzınızı çalkalayın. İlk okulda değil Masterchefteyiz. Yoksa potaya girmişim elenmişim arkamdan konuşulmuş dalga geçilmiş vız gelir tırıs gider. Birilerini takmak için o kişileri insan yerine koymak gerekir, herkes her şeyi yapabilir ama aile böyle bir platformda ortaya sunulabilecek bir şey değildir! Bu iğrençti! İğrenç ötesiydi! Yazık ki bunu bahane yapacak kadar bahanesiz kalmışlar asla kabul etmeyeceğim bu davranışı ve asla normalleştirmeyeceğim. Benim aile değerlerim çok yüksek kimseye de bunu yedirmem MasterChef’te sizin olsun birincilik de. Bu kadar akbabayla bir arada olacağıma evimde huzurumla otururum daha iyi” dedi.

ESKİ YARIŞMACILARDAN DESTEK YAĞDI

yorumlar

Masterchef Gülşah’ın veda paylaşımının sonrasında Masterchef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, “Senin ve annenin kalbini biliyoruz gerisi boş” yorumunu ekledi. Gülşah Suna’nın fotoğrafına bir yorum da Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever’den geldi. Survivor şampiyonu Cemal Can, “Üzgünüm. Yolun açık olsun kuzum” yorumunu yaptı.

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

gülşah suna

Geçtiğimiz sene yaptığı yemeği tabağa koymayı unuttuğu için Masterchef kadrosuna dahil olamayan Gülşah Suna sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yarış atı eğitmeni olan Masterchef Gülşah koronavirüs pandemisi dolayısıyla işinden ayrıldığını ifade etmişti. 28 yaşındaki yarışmacı Masterchef 2020 kadrosunun 16 kişilik ana ekibinde yer almayı başardı. Yarışmanın 3. haftasında elenen yarışmacı İstanbul’da yaşamını sürdürüyor.

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