Masterchef’ten son elenen isim Gülşah Suna yarışmacıları sert eleştirdi!

Mehmet Şef’in yarışmacılara eleme yemeği olarak verdiği duxelle (düksel) pirzola tarifinde en kötü tabağı yapan Masterchef Gülşah macerasına veda etmek zorunda kaldı. Masterchef Türkiye 2020 yarışmasından son elenen isim Gülşah Suna’nın yaşamı merak edilen konuların başında yerini aldı. Gülşah Suna Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Masterchef macerasının sona erdiğini sevenlerine duyurdu. Peki Masterchef Gülşah kimdir? Gülşah Suna kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? İşte Masterchef Gülşah Suna’nın hayat hikayesi

Acun Medya stüdyosundan son kez Masterchef önlüğüyle poz veren Gülşah Suna gönderisine, “Acısıyla tatlısıyla Masterchef davası benim için kapanmıştır bu süreçte yanımda olan destekleyen koruyup kollayan herkese on bin yüz milyon teşekkür ediyorum. İlk 16’lık kadroya seçildiğimde “ben kazandım şefim arkadaşlara başarılar diliyorum” demiştim. Ben o gün kazandım eğer biraz daha kalsaydım kaybetmeye başlayacaktım” ifadelerini kullandı.

AKBABALARLA OLACAĞIMA EVİMDE HUZURLU OLURUM

Yarışmada üzerine oynandığını söyleyen Masterchef Gülşah, “Yarışmada üzerime baya oynandı. Bu konuda söyleyecek hiç bir şeyim yok beni tanıyan ve bilen bilir tanımayan da kendisinden pay biçerek yorum yapar. Ancak benim kimseyle kişisel bir derdim de olmadı oraya yemek yapmaya gittim. Dünkü tepkim asla potada olduğum için değildi. Dünkü tepkim her zaman konuştukları reyting, takipçi, sosyal medya muhabbetinin sırf daha fazla dikkat çekmesi için annem üzerinden saptırılarak üzerime oynanması ve potaya gönderme bahanesi yapılmasıydı” dedi.