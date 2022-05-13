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MasterChef Türkiye'de ayrılık iddiaları sonrası flaş açıklama! Şef Mehmet Yalçınkaya ayrılıyor mu?

13.05.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de yeni sezon öncesinde şoke eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Herkes tarafından sevilerek takip edilen popüler yemek yarışması programı MasterChef Türkiye için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Yarışmanın sevilen şefleri arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda yer almayacağı iddia edildi. Sosyal medyada kuvvetlenen ayrılık iddiaları sonrasında ise MasterChef Türkiye yapımcılarından konuyla alakalı açıklama geldi ve iddialara son nokta koyuldu.

MasterChef Türkiye'de ayrılık iddiaları sonrası flaş açıklama! Şef Mehmet Yalçınkaya ayrılıyor mu?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için hazırlıklar sürmeye devam ederken, flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Programın yeni sezonu öncesinde ortaya atılan ayrılık iddiası, yarışmanın takipçilerini üzdü. Binlerce kişinin katılmak için başvurduğu MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'nın ayrıldığı iddiası, programın hayranlarını şoke etmişti.

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DOLARLA MAAŞ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği ve bu yüzden ayrılmak istediği dile getirilmişti.

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Somer Sivrioğlu söz konusu iddiara, "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" yanıtını vermişti.

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ŞEF MEHMET YALÇINKAYA AYRILIYOR MU? YAPIMCIDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ortaya atılan iddiaların güçlenmesiyle birlikte, MasterChef Türkiye hayranlarını şoke eden bir detay verildi. Yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmanın jürisinde olmayacağı iddia edildi. Sosyal medyada artan iddialar sonrasında, MasterChef Türkiye yapımcıları konuyla alakalı açıklama yaptı. Yapımcılar, "Kadroda değişiklik yok. Aynı ekip devam ediyor" diyerek izleyicilere güzel haberi verdi.

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ARDA TÜRKMEN İDDİA EDİLMİŞTİ!

Mehmet Şef'in ayrılık iddialarının kuvvetlenmesi sonrası, Acun Ilıcalı'nın şimdiden jüriye oturacak yeni ismi bulduğu ve bu ismin Arda Türkmen olduğu iddia edilmişti. MasterChef yapımcıları tarafından yapılan açıklama sonrasında bu iddiaların hepsi yalanlanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
MEHMET ŞEF YOKSA BİZDE YOKUZ O PROGRAMIN BABASI MEHMET ŞEF Tİ
Mehmet şef adamdır, asıl DANİLO nun gitmesi gerekli idi.
önüne gelen şef olmuş...kimlere kaldı bu işler.

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