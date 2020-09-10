MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? 9 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'in 9 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yeni bir mücadele verildi. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yaptıkları tadımlar sonrasında dokunulmazlığı kazanan takımı açıkladı. Kaybeden takımdan bir isim ise elemeye kaldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde dokunulmazlık oyunu büyük heyecan yaratmaya devam edecek. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu bir puan farkla kaybeden mavi takım yarışmacıları, ikinci dokunulmazlığı kazanarak biraz nefes almaya çalıştı. Kırmızı takım yarışmacıları ise galibiyet serisini sürdürüp, bu hafta takımlarından kimsenin elenmemesi için mücadele etti. Kritik mücadelenin ve heyecan dolu dokunulmazlık oyununun kazanını kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Esra'nın kaptan olduğu mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Yarışmacılar, şeflerin istediği dana fileto yemeğini en iyi şekilde yaparak bireysel dokunulmazlığı almak için yarıştı.