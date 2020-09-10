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MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? 9 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 01:17 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 9 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen 50. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Esra'nın kaptan olduğu mavi takım ile Arem'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şeflerin istediği menüyü en iyi yapabilmek için mücadele etti. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim elemeye kaldı. Peki MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? 9 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'in 9 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yeni bir mücadele verildi. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yaptıkları tadımlar sonrasında dokunulmazlığı kazanan takımı açıkladı. Kaybeden takımdan bir isim ise elemeye kaldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde dokunulmazlık oyunu büyük heyecan yaratmaya devam edecek. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu bir puan farkla kaybeden mavi takım yarışmacıları, ikinci dokunulmazlığı kazanarak biraz nefes almaya çalıştı. Kırmızı takım yarışmacıları ise galibiyet serisini sürdürüp, bu hafta takımlarından kimsenin elenmemesi için mücadele etti. Kritik mücadelenin ve heyecan dolu dokunulmazlık oyununun kazanını kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Esra'nın kaptan olduğu mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Yarışmacılar, şeflerin istediği dana fileto yemeğini en iyi şekilde yaparak bireysel dokunulmazlığı almak için yarıştı.

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Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir kazandı. Emir, eleme adayı olarak Ebru'yu söyledi. Böylece MasterChef'te 3. eleme adayı Ebru oldu. Diğer eleme adayı ise mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı kaptan tarafından belirlendi. Mavi takım kaptanı olan Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti.

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MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti. Böylece haftanın eleme adayları Esra, Ayyüce, Duygu ve Furkan oldu.

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